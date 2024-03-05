В Україні створять Єдиний державний реєстр адрес. Цей реєстр буде створено як один із базових реєстрів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, додатково буде створений Реєстр адміністративно-територіальних одиниць та Реєстр будівель та споруд.

"Створення Єдиного реєстру уніфікує відомості про адміністративно-територіальні одиниці, будівлі, споруди та їх адреси, дозволить використовувати ці дані для прозорого та підзвітного планування відбудови", – зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Реєстр наповнюється громадами на місцях, які володіють достовірною адресною інформацією.

Наразі понад 1300 громад підключено до тестового середовища, більшість представників вже успішно завершило навчання та отримало необхідні навички. Найближчім часом навчання пройдуть представники всіх громад для швидкого підключення фахівців до ведення реєстрів.

Створення та використання таких реєстрів передбачено законом України і необхідно для подальшого вдосконалення електронних послуг та сервісів, що пов'язані з нерухомістю, об'єктами будівництва та їх адресацією. Зокрема, для взаємодії між державними регіональними та місцевими інформаційними системами, особливо в умовах війни.