Ворог атакував підстанцію обленерго на Хмельниччині, виникла пожежа

Унаслідок обстрілу підстанції у Хмельницькій області 6 березня без світла залишилися понад 14 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на Хмельниччині через атаку "шахедами" підстанції обленерго виникла пожежа, внаслідок чого відключилися повітряні лінії електропередачі. Без електроенергії залишилися понад 14 тисяч споживачів у 30 населених пунктах.

Станом на 8:00 ранку пожежу ліквідовано, без напруги були понад 2,5 тисячі абонентів. Досі тривають відновлювальні роботи.

Через технологічні порушення відключалась підстанція 330 кВ на Одещині. Протягом двох годин обладнання підстанції підключено до роботи, знеструмлень споживачів не було.

Водночас дефіциту електроенергії в країні немає. У резерві перебувають 7 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби. Графіки відключень не застосовуються.

На поточну добу прогнозується експорт електроенергії до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини обсягом до 13 316 МВт-год, а також імпорт – до 41 МВт-год.