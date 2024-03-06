Половина ввезених в Україну авто старші 10 років. Найпопулярніші марки

Із початку 2024 року українці імпортували 58 593 транспортні засоби. У порівнянні з відповідним періодом минулого року імпорт авто виріс на 34%, але це все ще майже на чверть менше, ніж за січень та лютий 2021 року.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став Volkswagen – 12,8% від загальної кількості ввезених авто. На другій сходинці – Renault – 8,7%.

Водночас попит на електроавтомобілі стабільно зростає. Від початку року ввезли 8 026 електроавто. Це майже у 8 разів більше, аніж за відповідний період 2021 року. Тоді було ввезено лише 1040 "електричок".

Загалом зараза електроавтівки становлять 13% від загальної кількості імпортованих машин.

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується Tesla – 1 672 автівки. Наразі це п’ята частина від загальної кількості ввезених цьогоріч електрокарів. На другому місці – Volkswagen: 1 503 електроавто або ж 18,7% від усіх імпортованих електрокарів.

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві – 13,7%, у Львівській та Одеській областях – 10,7% та 7,4% відповідно.

Понад 44 тисячі авто – це 75% від усіх ввезених автомобілів – були вживаними. До того ж кожне друге авто старше за 10 років.