Фонд держмайна виставив на продаж Рівненський радіотехнічний завод за 120 мільйонів

Фонд державного майна запланував на 11 березня онлайн-аукціон з приватизації державного пакету акцій (50% +1 акція) статутного капіталу ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зокрема, йдеться про продаж 22 423 190 штук акцій. Аукціон пройде в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" зі стартовою ціною у 121,55 млн грн.

Майно розташоване у Рівному на вул. Данила Галицького, 25.

Основним видом економічної діяльності заводу є виробництво обладнання зв’язку.

Серед переваг об’єкта Фонд держмайна називає велику загальну площу приміщень та земельної ділянки. Додатковими перевагами активу є підключення до комунікацій та відсутність будь-яких цільових обмежень. Тому новий власник може розглядати цей об’єкт як вдалий майданчик для релокації вже готового виробництва.

На балансі ПАТ перебувають 7 об'єктів нерухомого майна загальною площею – 68 795 м².

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності ПАТ, розташовані на земельній ділянці загальною площею 11,3 га та мають комунальну форму власності.

Цільовим призначенням земельної ділянки є розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Водночас на території підприємства розташоване сховище, загальною площею 2 555,5 м², що не підлягає приватизації.

У підприємства є заборгованості, зокрема прострочена кредиторська заборгованість підприємства становить 18,5 млн грн.

Рівненський радіотехнічний завод був одним із найбільших підприємств області. ПАТ припинило свою господарську діяльність з 2013 року.