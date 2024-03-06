"Укргазвидобування" запустило потужну свердловину на 400 тисяч кубометрів газу на добу

"Укргазвидобування" (частина Групи Нафтогаз) з початку року запустило вже четверту високодебітну свердловину. Вона приноситиме близько 400 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

Зазначається, що навіть серед високодебітних свердловин цей об’єкт є одним із найпродуктивніших.

Ідея запуску цієї свердловини належить розробникам Українського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз). Вони змогли правильно оцінити залишковий потенціал старого родовища, вдало визначити ділянку для закладання свердловини та довели високу перспективність буріння в цій зоні.

Крім того, під час роботи також було встановлено добовий рекорд проходки однією бригадою – за 24 години вона пробурила 905 метрів. Свердловину вдалось закінчити на 30% швидше, ніж передбачено проєктом – лише за 105 днів.

Також завдяки ефективнішому демонтуванню основного бурового обладнання, достроковому проведенню підготовчих робіт обʼєкт ввели в експлуатацію на кілька днів раніше проєктного терміну.