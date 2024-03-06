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Новини
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"Укргазвидобування" запустило потужну свердловину на 400 тисяч кубометрів газу на добу

свердловина

"Укргазвидобування" (частина Групи Нафтогаз) з початку року запустило вже четверту високодебітну свердловину. Вона приноситиме близько 400 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

Зазначається, що навіть серед високодебітних свердловин цей об’єкт є одним із найпродуктивніших.

Ідея запуску цієї свердловини належить розробникам Українського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз). Вони змогли правильно оцінити залишковий потенціал старого родовища, вдало визначити ділянку для закладання свердловини та довели високу перспективність буріння в цій зоні.

Крім того, під час роботи також було встановлено добовий рекорд проходки однією бригадою – за 24 години вона пробурила 905 метрів. Свердловину вдалось закінчити на 30% швидше, ніж передбачено проєктом – лише за 105 днів.

Також завдяки ефективнішому демонтуванню основного бурового обладнання, достроковому проведенню підготовчих робіт обʼєкт ввели в експлуатацію на кілька днів раніше проєктного терміну.

Автор: 

газ (7954) Нафтогаз (3324) свердловина (106) Укргазвидобування (933)


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Топ коментарі
+7
Як цікаво виходить. І газ в нас є, якщо пошукать. То навіщо ж стільки років було сидіти в раісі на підсосі?
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06.03.2024 12:57
+4
Ну і чого про це треба кричати? Ви ще локацію виложіть...
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06.03.2024 12:57
+4
Все просто - вигідно було всім керманичам! Дерибанили з кацапським керівництвом доходи! Це ж просто, ніж розвивати власний видобуток, вкладатися в розвідку та розвиток...
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06.03.2024 12:59
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Як цікаво виходить. І газ в нас є, якщо пошукать. То навіщо ж стільки років було сидіти в раісі на підсосі?
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06.03.2024 12:57 Відповісти
Все просто - вигідно було всім керманичам! Дерибанили з кацапським керівництвом доходи! Це ж просто, ніж розвивати власний видобуток, вкладатися в розвідку та розвиток...
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06.03.2024 12:59 Відповісти
Ну, тут питання більше риторичне. Зрозуміло, що КОМУСЬ це було вигідно
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06.03.2024 13:02 Відповісти
Як думаєте - нафіга потрібне було таке-собі росукренерго? Потім стали дерибанити іншими шляхами...
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06.03.2024 13:09 Відповісти
Ось уявіть ситуювину - у вас під ногами є купа вугілля але, але у вас на руках тіко кайло і лопата - а вугілля на глибинні 1000 метрів . А теперка запитання - як ви те вугілля збираєтесь видубувать?
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06.03.2024 13:03 Відповісти
Дістати під час війни щось краще, ніж кайло і лопата, легше, ніж в мирний час?)
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06.03.2024 13:07 Відповісти
А в мирний час всі хто тіко міг і не тіко вставляли колоди в колеса - ось так у нас і дотеперка в наявності лопата і кайло.
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06.03.2024 13:13 Відповісти
Недостатньо газу. Коли Донбас, Донецька , Луганьські області були під нами, то там працювало багато металургійних і хімічних підприємств. Україна була лідером не тільки по зерну, но і по сталі, по деяким хімичним речовинам. Тоді газа потребувало набагато, в рази більше. Звісно, лише для опалення хаток -власного газу вистачає. Але нічого доброго в цьому немає. Це означає. що ми втратили важку промисловість...
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06.03.2024 13:17 Відповісти
Газу у нас швидше всього вагон і маленький возик - але тре проводити розвідку і видобуток на великих глибинах , а для подібного розвитку подій потрібні бабоси які швидко не відібються - а бабоси потрібні шоб купувать технології і обладнання яких ми не маємо.
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06.03.2024 13:28 Відповісти
Ні вагону і тележки немає. Нажаль, власний газ в нас майже вичерпаний. Нагадую, що поки не відкрили родовище газу у Сибіру у 70-х, саме українські газові родовища забеспечували газом Москву і Пітер. Першими в СРСР газ почали видобувати саме на західній Україні ще у 20-х роках минулого сторіччя, і його майже вичерпали москалі тоді.
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06.03.2024 13:33 Відповісти
Уважніше перечитайте мій комент - тре в нас розвідку проводити на великих глибинах , а для цього потрібні фінанси - і фінанси які відібються не за рік чи два ( до речі в нас газ знайшли в таких місцях про які колись думали шо ніякого газу там не могло бути - такшо тре шукать і шукать ).
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06.03.2024 13:42 Відповісти
Скажемо так, дешевий газ, який на поверхні, майже москалі вичерпали в нас. Газопровіди були Дашава( львівська область)- Москва, і був газопровід Дашава- Ленінград. Потом відкрили дуже велике родовище Шебелінка у Харківський, теж москалі висмоктали. А тепер тільки глибоке залягання, або сланцевий газ нам залишилося. А от щодо метану Донбасу, то просто серце болить через те, що він не використовувався. У США за останні 50-60 років на шахтах немає жодного смертельного випадку через вибух метану у вугільних шахтах, хоча вони також спочатку мали багато аварій. Чому??? Тому що спочатку відбувається дегазація, викачується метан і тільки після цього йде розробка вугілля. У нас це все також забалакали, просрали, хоча там цілком реально було б видобувати від 5 до 8 мільярдів кубометрів газу на рік, крім того, що врятувати багато гірників.
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06.03.2024 16:20 Відповісти
Шодо порівняння шахт у нас і зі шахтами в США то воно не доречне по багатьом параметрам . У нас багато шахт добували і добувають вугілля на таких глибинах шо в США ніхто не добуває - крім того в США є величезні майже горизонтальні пласти площею в десятки квадратних кілометрів ( в нас же багато пластів розміщені під гострими кутами ), ну і товщина пластів шо розробляються в США також більша - я навіть не впевнений шо в США хтось буде добувати вугілля з пласта товщиною менше метра. Крім того в одному родовищі газовиділення може бути меншим а в іншому більшим - крім того в шахті небезпеку становлять і викиди порід ( ше в совку читав в якійсь книжці шо в поляків основною проблемою в шахтах було те шо породи викидало - а метан був на другому плані ).
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06.03.2024 16:35 Відповісти
Ну фіг би з цим метаном. Добре що ви погодилися в тому, що москалі висмоктали в нас весь дешевий газ, залишили тільки дорогий, глубокого залягання.
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07.03.2024 16:01 Відповісти
А австрійці викачали нам доступну дешеву нафту - нафту ж в колодозях спочатку видобували і Галичина була Кувейтом свого часу . Дешеві нафта і газ доступні в великих кількостях тіко напевно в районі Перської затоки - а в інших місцях тре бабоси вкладати ( ось у Канаді пісок просякнутий нафтою видобувають - так шо в нас запаси нафти і газу ше мають бути , і може добре шо вони не були знайденні совком - бо хто його знає мож тоді совок шеб потягнув довше бо, бо добувати в нас все одно простіше і дешевше ніж на півночі в гігантських болотах і без інфракструктури - тому совок змушений був витрачатись на створення з нуля того шо на півночі ніколи і не було а міг нагуляти жирок і міг би пережити зниження цін на нафту і не розвалитися дотепер ).
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07.03.2024 16:47 Відповісти
Побачимо, мене більше хвилює зелена диктатура, і нестача *********** і оборонних споруд наразі. А газу вистачає, поки важка промисловість стоїть...
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07.03.2024 22:22 Відповісти
В цілому Україні везло, останні роки, тільки зараз трохи вдача відвернулася...
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07.03.2024 22:23 Відповісти
Йулю спитайте з ющом.
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06.03.2024 13:26 Відповісти
Ну і чого про це треба кричати? Ви ще локацію виложіть...
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06.03.2024 12:57 Відповісти
А газ для українців подешевшає?
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06.03.2024 13:04 Відповісти
Ніт. Бюджет потрібно наповнювати, бо не буде, що красти.
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06.03.2024 15:47 Відповісти
Не знаю навіщо про це писати, взагалі такі питання треба засекретити.... газову інфраструктуру важко захистити ППО
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06.03.2024 16:30 Відповісти

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