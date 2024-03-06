Компанія інвестбанкіра Мазепи купила велике родовище вапняку на Дніпропетровщині

Компанія "Мар’янський кар’єр" купує 20-річний спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування вапняку на Мар’янському родовищі у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

За даними у системі "Prozorro.Продажі", аукціон з продажу ліцензії відбувся 17 січня, але підписання угоди за його результатами затягнулося, повідомляє Liga.net.

Найбільшу ставку під час торгів зробила компанія "Форсаж" ексголови Чернігівської ОДА Валерія Куліча та колишньої дружини мера Чернігова Іринт Атрошенко. Вона запропонувала сплатити за ліцензію 151 млн грн, але договір купівлі-продажу так і не підписала.

Після цього право на придбання ліцензії відійшло до ТОВ "Мар'янський кар'єр" бізнесменів Ігоря Мазепи (Concorde Capital) і Віталія Антонова ("Галнафтогаз"). Їхня фірма запропонувала за ліцензію майже втричі менше – 58,25 млн грн.

Угода між Держгеонадрами та "Мар'янським кар'єром" укладена 4 березня 2024 року. З урахуванням суми гарантійного внеску, вона повинна заплатити 48,66 млн грн протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу.

Мазепі та Анонову належить завод "Кривий Ріг Цемент" (раніше – "Хайдельбергцемент Україна", "Криворізький цементно-гірничий комбінат"). Вапняк використовується для виробництва цементної сировини.

Загальна площа Мар’янського родовища перевищує 428 га. Воно розташоване біля села Мар'янське, на колишньому узбережжі Каховського водосховища Дніпра, і має значні запаси вапняку – понад 132 млн тонн.

Що відомо про справу Ігоря Мазепи?

Ігор Мазепа – власник інвестиційної компанії Concorde Capital. 18 січня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали бізнесмена, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон.

У ДБР звинуватили Мазепу у створенні злочинної організації, які у 2020-2021 роках нібито протиправно заволоділа 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС, з метою її подальшої забудови.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Ігоря Мазепи у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з альтернативою внесення застави у розмірі 349,7 млн грн. Прокуратура просила арештувати Мазепу, встановивши для нього заставу у розмірі 700 мільйонів гривень.

Мазепа є одним із засновників громадського руху "Маніфест 42", який закликав українські бізнес-об’єднання до спротиву свавіллю силовиків.

Після обурення широкого кола українських підприємців через занадто жорсткі, на їх думку, дії правоохоронців у цій справі, 22 січня її прокоментував президент Володимир Зеленський. Він назвав дискусію з бізнесом "непростою" і закликав підготувати рішення, "щоб усі складнощі між урядовями, бізнесом, правоохоронцями були зняті".

Після цього 23 січня Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід для Ігоря Мазепи, зменшивши розмір встановленої для нього застави з 350 млн грн до 21 мільйона гривень. Кошти було внесено і бізнесмен вийшов із СІЗО.