"Уктрансбезпека" зібрала за рік рекордну суму штрафів та стягнень

Державна служба з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") у 2023 році забезпечила рекордну суму надходжень до держбюджету – 637 млн грн, що у 3,1 раза більше ніж у 2022 році (205,1 млн).

Про це під час пресконференції повідомив голова служби Євген Зборовський, передає Інтерфакс-Україна.



Він уточнив, що більшу частину суми становлять стягнення та штрафи. Минулого року їх було накладено на понад 800 млн грн.



Загальна сума стягнень становить 378 млн грн надходжень від стягнень, накладених під час рейдових перевірок. Зокрема, 329 млн грн від рейдових перевірок за участю вантажного транспорту та 49 млн грн – за участю транспорту, який виконує вантажні перевезення. У 2022 році суми надходжень становили 111 млн грн та 10,5 млн грн відповідно.



Крім того, до бюджету надійшло 228 млн грн штрафів від автофіксації порушень габаритно-вагових параметрів, зафіксованих комплексами зважування автотранспорту в русі Weight-in-Motion.



Зборовський зазначив, що цифра надходжень 637 млн грн вдвічі перевищує суму, виділену з держбюджету на утримання "Укртрансбезпеки", зокрема на зарплати співробітникам.



Глава служби також зазначив, що за минулий рік було зафіксовано більше порушень, як у сегменті вантажного транспорту, так і пасажирських перевезень.

У відомстві також додали, що підвищенню ефективності її роботи у 2023 році сприяло отримане торік право встановлювати блокатори коліс на транспортний засіб та супроводжувати його до пункту вагового контролю.

Порушення габаритно-вагових параметрів фіксуються за допомогою WIM-комплексів – у 20 областях встановлено 50 таких комплексів, переважно на автошляхах, які будувалися у 2020-2021 роках.