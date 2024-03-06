Курс біткойна різко обвалився після рекордного максимуму

Вартість криптовалюти Bitcoin досягла максимуму в $69 202, перевищивши рекордний показник листопада 2021 року, коли біткойн коштував $68 999. Але наразі криптовалюта обвалилася до $63 400.

Напередодні курс біткойна досяг максимуму завдяки інвесторам, які влили гроші в американські спотові криптовалюти, що торгуються на біржі, а також перспективі зниження світових процентних ставок, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

На думку деяких експертів, останнє стрімке зростання криптовалюти може мати більше перспектив, ніж у 2021 році, оскільки більше інституційних інвесторів вкладають довгострокові кошти, що може допомогти токену втримати високі рівні цього разу.

Зростання біткойна майже на 160% з жовтня, з яких 44% припало лише на лютий, різко контрастує з 2022 роком, коли ринок занурився у 18-місячну криптовалютну зиму, що супроводжувалася низкою корпоративних банкрутств і скандалів.

За даними LSEG, чисті потоки в 10 найбільших спотових біткоїн-фондів США досягли $2,2 млрд за тиждень, що завершився 1 березня, з яких понад $2 млрд надійшло в iShares Bitcoin Trust компанії BlackRock.

Аналітики кажуть, що біткоїн також отримав вигоду напередодні так званого квітневого халвінгу – процесу, який відбувається кожні чотири роки, коли швидкість випуску токенів скорочується вдвічі, разом з винагородою, що надається майнерам. Пропозиція біткоїнів обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто.

Ціна ефіру, другої за величиною криптовалюти у світі, востаннє торгувалася на рівні $3 486, що значно нижче її рекордного максимуму в $4 867 доларів в листопаді 2021 року.