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У абонентів Vodafone з’явиться новий код мобільного номера

телефон,мобильный,смс,сообщение

Мобільний оператор Vodafone Ukraine отримав дозвіл на використання нового коду для мобільних номерів – 075.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звʼязку (НКЕК), передає Бабель.

Новий код мережі матиме ємність у 10 мільйонів номерів і строк на пʼять років. Нові номери матимуть вигляд: +380 75...

Як додали в пресслужбі компанії, компанія розпочинає впровадження нового номерного ресурсу в усі внутрішні системи та
послуги. Абоненти отримають можливість обирати номер з новим кодом вже до кінця року. 

За національний ідентифікаційний код мережі рухомого звʼязку доведеться сплатити 10 млн грн.

На сьогодні Vodafone Ukraine використовує коди мережі 050, 066, 095 та 099. Кожний з кодів має місткість 10 млн номерів.

Автор: 

мобільний зв’язок (794) Vodafone (163)


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Це що, Волафон заплатить за 10 млн грн за 10 млн номерів? По 1 грн за номер? А з нас здеое по 200 грн! Задовбала ця олігополія в Україні. І це ж, не тільки зі зв'язком таке коїться.
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06.03.2024 16:10 Відповісти

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