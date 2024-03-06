Кабмін припинить фінансувати школи з малою кількістю учнів
Кабінет Міністрів змінив порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і формули розподілу освітньої субвенції, передбачивши поступове припинення фінансування так званих малокомплектних шкіл.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 5 березня з метою приведення цих документів у відповідність до закону "Про державний бюджет на 2024 рік", повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
Згідно із повідомленням, для розрахунку розміру субвенції у 2024 році використовуватимуть розрахункову наповнюваність класів, визначену на 2022 рік. Однак надалі від фінансування шкіл з малою кількістю учнів планують відмовитися.
"Для стимулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти заплановано не дозволяти фінансувати коштом освітньої субвенції заклади освіти з кількістю учнів менш як 45 осіб (з 1 вересня 2025 року) та менш як 60 осіб (з 1 вересня 2026 року)", – йдеться у повідомленні МОН.
Також рішенням уряду змінено розрахунок освітньої субвенції для приватних шкіл.
Крім того, виключено норми, які дозволяли використовувати залишки освітньої субвенції на створення безпечних умов у школах, запроваджених під час пандемії COVID-19, і норму щодо спрямування коштів на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, стипендії тощо.
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гомікакоміка" та серіалів "слуга урода"... Тоді можна крутити цю нещасну країну на прутні десятиліттями, сцяти їй в очі та розповідати, що земля має форму чємодану... і всі віритимуть. Отоді нарешті заживьом!!!
наголосували ідіоти долю для своїх дітей і на нашу голову
На людях хто має коріння, а це життя в селах, Україна тримається купи. Немає нікого більш патріотичного ніж селяни і тих хто підтримує життя на селі, а це фермери в тому числі.
але коли до найближчої школи 10-15-20км, то про якусь освіту взагалі не йдеться.
це якщо десь трапились завзяті вчителі в маленькій школі... які, як то кажуть, душу вклали...
а зазвичай, коли фізрук за сумісництвом викладає ще й географію та англійську... я допускаю, що бувають дотепні фізруки... але в цілому - ні.
хоч і давно було, та пам'ятаю, як в нашу школу в 10-11 класи потрапляли випускники сільських восьмирічок з околишніх сіл... і сміх і гріх... при тому, що в своїх селах вони були круглі відмінники.
Результат - мільйони хтоні, які пруться в Україну тупо за грошима, бо більше по життю ні до чого не придатні.
В.О. Зє-"
И на школы денег хватало, и на больницы хватало, и на всякие клубы молодежи\кинотеатры хватало, и худо-бедно образование работало, раз уж половина Интела и Майкрософта с русско-украинскими фамилиями.
Да только одного тендера на бумагу на прозорро хватит чтобы год финансировать такую школу