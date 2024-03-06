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Новини
19 110 42

Кабмін припинить фінансувати школи з малою кількістю учнів

школа

Кабінет Міністрів змінив порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і формули розподілу освітньої субвенції, передбачивши поступове припинення фінансування так званих малокомплектних шкіл.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 5 березня з метою приведення цих документів у відповідність до закону "Про державний бюджет на 2024 рік", повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Згідно із повідомленням, для розрахунку розміру субвенції у 2024 році використовуватимуть розрахункову наповнюваність класів, визначену на 2022 рік. Однак надалі від фінансування шкіл з малою кількістю учнів планують відмовитися.

"Для стимулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти заплановано не дозволяти фінансувати коштом освітньої субвенції заклади освіти з кількістю учнів менш як 45 осіб (з 1 вересня 2025 року) та менш як 60 осіб (з 1 вересня 2026 року)", – йдеться у повідомленні МОН.

Також рішенням уряду змінено розрахунок освітньої субвенції для приватних шкіл.

Крім того, виключено норми, які дозволяли використовувати залишки освітньої субвенції на створення безпечних умов у школах, запроваджених під час пандемії COVID-19, і норму щодо спрямування коштів на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, стипендії тощо.

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Як повідомлялося, за даними Міністерства освіти і науки України, у 2019 році в Україні налічувалося 3900 шкіл із наповнюваністю класів у дев'ять і менше учнів.

Водночас, за даними обласних державних адміністрацій на початок 2021 року, в Україні функціонувало 8743 заклади середньої освіти у сільській місцевості, з яких 2558 закладів середньої освіти були "малокомплектними".

Автор: 

виш (84) Кабмін (7764) школа (252) Міносвіти (234)


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Топ коментарі
+11
Це були важкі часи і слуги урода збільшували свій електорат, як тільки могли...
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06.03.2024 15:11
+10
Все правильно, нащо Україні розумні? Треба більше тих, хто вміє теревеніти анекдоти зі сцени та грати прутнєм на піанінє... Тоді тупорилим стадом легше керувати, ніж розумними громадянами, які постійно нагадують владі про Конституцію, а коли влада аху@ваєт "ат собствєннава вялічія", тоді гормадяне виходять на Майдан. Тупе нерозумне бидло на Майдан ніколи не вийде, тому треба знищити садочки, школи, вищу освіту, а натомість ввести з ясельної групи обов"язкове вивчення "кватралів" та шоу "рассмєши гоміка коміка" та серіалів "слуга урода"... Тоді можна крутити цю нещасну країну на прутні десятиліттями, сцяти їй в очі та розповідати, що земля має форму чємодану... і всі віритимуть. Отоді нарешті заживьом!!!
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06.03.2024 15:15
+9
правильно: хай дивляться квартал на марафоні (які кабмін профінансує обов'язково!! на це у підорні бабло завше є) й голосують за зе-лупу!!
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06.03.2024 15:12
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Це були важкі часи і слуги урода збільшували свій електорат, як тільки могли...
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06.03.2024 15:11 Відповісти
правильно: хай дивляться квартал на марафоні (які кабмін профінансує обов'язково!! на це у підорні бабло завше є) й голосують за зе-лупу!!
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06.03.2024 15:12 Відповісти
Хочеться відповісти і богатирю,і кельту, та і ншим знавцям справ в сільских школах-правда це із заборонених авторів-"как же вы нас ненавидите... ".Но приплели до розвитку сільської освіти-і дрони,і марафон, і квартал.І тепер стає зрозуміло-на Майдані були лише ті хто в другому турі не голосував проти того,хто не пройшов.Зараз в нього рейтинг,як у Притули-но це поправимо.
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06.03.2024 17:33 Відповісти
коментувати ваш набір слів важко: вочевидь, економія на освіті вас торкнулася безпосередньо...
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06.03.2024 18:10 Відповісти
Все правильно, нащо Україні розумні? Треба більше тих, хто вміє теревеніти анекдоти зі сцени та грати прутнєм на піанінє... Тоді тупорилим стадом легше керувати, ніж розумними громадянами, які постійно нагадують владі про Конституцію, а коли влада аху@ваєт "ат собствєннава вялічія", тоді гормадяне виходять на Майдан. Тупе нерозумне бидло на Майдан ніколи не вийде, тому треба знищити садочки, школи, вищу освіту, а натомість ввести з ясельної групи обов"язкове вивчення "кватралів" та шоу "рассмєши гоміка коміка" та серіалів "слуга урода"... Тоді можна крутити цю нещасну країну на прутні десятиліттями, сцяти їй в очі та розповідати, що земля має форму чємодану... і всі віритимуть. Отоді нарешті заживьом!!!
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06.03.2024 15:15 Відповісти
Дешевше оплатить перевезення школярів до базової школи і назад (як це робиться в США) - ніж тримать купу вчителів (яких і так не вистачає) для десятка -двох дітей А також забезпечувать для них надання комунальних послуг в окремих приміщеннях та виділять на них підручники та інші матзасоби В радянські часи були базові десятилітки у великих населених пунктах і восьмилітки у малих Але і в цих восьмилітках у класаж було не менше 20 дітей В дев"ятий клас бажаючі йшли з таких сіл вже в базовій Я сам вчився в подібній Діти приїжджали в понеділок вранці та поверталися додому на вихідні В учбові дні ночували у гуртожитку Були забезпечені триразовим харчуванням у їдальні
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06.03.2024 16:20 Відповісти
так як мало б бути всі чудово знають... Але за цих зелених покидьків буде лише гірше, ніж було. Бо вони прикриваючись красивими гаслами та красивими намірами, щоб піплу краще "зайшло", роблять фактично все з точністю до навпаки... І це від оборонки до освіти, від зовнішньої політики до енергетичної сфери... Все, за що ця зелена антидержавна падаль береться або нищиься остаточно, або дискредитується ... Добре хоч про 4000 баксів зарплатні вчителям не пригадали... А "мудрий нарід" же жер ту зелену локшину перед виборами 2019, аж піщав ...
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06.03.2024 16:27 Відповісти
Стосовно влади - згоден Але з точки зору економіки - цілком розумно
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06.03.2024 16:31 Відповісти
В теорії у нас ще минулого року мало б піти 40 мільярдів грн. з бюджету на "армію дронів". Тобто теоретично все круто, все правильно. Всі аплодують. Вже закінчується лютий 2024. Де та армія дронів? Де ті 40 мільярдів? Куди вони пішли? Де ті дрони на фронті від держави??? НЕМАЄ!!! Бо в теорії на словах, по зе-шмарафонам піплу ллють красиву локшину на вуха, кажуть на 1000000% правильні речі. Піпл аплодує! А на виході - СРАКА... І ця СРАКА лише збільшується, бо при владі гендлярі квітастим повітрям, "продавци воздуха", які нищать державу по всіх фронтах, з середини, тихо, підло, замасковано, але 24/7, щотижня, 365 днів на рік... І вони таки добйуть Україну, на радість їхнім кремлівським хазяям. Бо наш мудрий піпл ніхєра не бачить, не розуміє і розуміти не хоче, а лише жере ту брехливу інформаційну офісну хєрню та ще й просить добавки...
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06.03.2024 16:40 Відповісти
Як я зрозумів МО має вам особисто звітувати про кількість закуплених/виготовлених/переданих дронів до війська?
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06.03.2024 16:55 Відповісти
https://biz.censor.net/user/564157 це вам какімразніцам досі невідомо, що на "нулі" державних дронів кіт наплакав, а переважну більшість постачають (як і постачали досі) волонтери за народні гроші... не сміши, зелєбобік, йди краще свій казковий зе-шмарафон дивись, там у вас паралельна реальність, яка з дійсністю не перетинається...
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06.03.2024 17:09 Відповісти
То принцип "гроші ходять за дитиною" працює не для всіх дітей ?
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06.03.2024 15:17 Відповісти
Чому не для всіх?
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06.03.2024 16:59 Відповісти
Принцип "Гроші ходять за дитиною" закінчується на рівні ОТГ. Тут гроші перерозподіляються, щоб не закривати малі школи по селах. Там утримання одного учня в рази дорожче, ніж у великій опорній школі. Ніхто не хоче взяти відповідальність за закриття сільської школи, діти якої помістяться в 1 - 2 автобуси, бо "електорат, соціальна напруга, прокльони" тощо
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07.03.2024 07:28 Відповісти
Зєлєнскаму потрібні дебіли.. бо інакше - їхнє з дермаком довічне сцарювання під питанням
наголосували ідіоти долю для своїх дітей і на нашу голову
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06.03.2024 15:26 Відповісти
ну да, а всем остальным шибко умные, да всем президентам глубоко нас на всех, иначе не была бы страна в жопе, с нищим народом и кучкой богатых людей
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06.03.2024 21:40 Відповісти
"Для стимулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти заплановано не дозволяти фінансувати коштом освітньої субвенції...", а до стимулювання народження? Телемарафон? 95 квартал?
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06.03.2024 15:30 Відповісти
И направить деньги на марахфон.
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06.03.2024 15:43 Відповісти
Дебілізація країни продовжується. Замість інвестицій у розбудову Країни, стимулювання народжуваності та підвищення освіченості населення маємо фінансування тупих "розважальних" програм, серіалу про потвору порновознюка та бараномарафону. The Ship of Fools
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06.03.2024 15:57 Відповісти
Ви праві. Село мені жаль до болю(
На людях хто має коріння, а це життя в селах, Україна тримається купи. Немає нікого більш патріотичного ніж селяни і тих хто підтримує життя на селі, а це фермери в тому числі.
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06.03.2024 16:41 Відповісти
Для мене теж загадка, як людина, що виросла на балконі 9поверху, а не на землі, може "відчувати" країну
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07.03.2024 08:52 Відповісти
звичайно, що в маленьких школах якість освіти така собі...
але коли до найближчої школи 10-15-20км, то про якусь освіту взагалі не йдеться.
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06.03.2024 16:09 Відповісти
Я б не сказав, що у невеликих школах освітні послуги на низькому рівні. Кількість педагогів там у будь якому випадку не може бути меншою ніж визначено в Законі "Про освіту" та Законі "Про повну загальну освіту". Тут питання у малокомплектності, тобто кількість учнів першого класу мала, а утримувати заклад освіти відповідно до чинних норм треба. Ось і пропонують оптимізацію. А так як школи після реформи децентралізації повністю у підпорядкуванні органів місцевого самоврядування (громад) вирішили таким чином штовхнути місцеві ради на рішення про закриття от тих самих малокомплектних шкіл. Тобто постановка питання така, субвенцію на малокомплектну школи громаді з державного бюджету давати не будуть. Громада буде вирішувати, або закрити, або ж утримувати за кошти місцевого бюджету. Більшість громад в Україні такої розкоші собі дозволити не зможуть, тому будуть приймати рішення про закриття.
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06.03.2024 16:25 Відповісти
на низькому.
це якщо десь трапились завзяті вчителі в маленькій школі... які, як то кажуть, душу вклали...

а зазвичай, коли фізрук за сумісництвом викладає ще й географію та англійську... я допускаю, що бувають дотепні фізруки... але в цілому - ні.

хоч і давно було, та пам'ятаю, як в нашу школу в 10-11 класи потрапляли випускники сільських восьмирічок з околишніх сіл... і сміх і гріх... при тому, що в своїх селах вони були круглі відмінники.
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06.03.2024 16:51 Відповісти
Ну не знаю. Зазвичай в селі роботи не багато. Там за кожну учбову годину боротьба. А вчителів вистачає. принаймі мені особисто випадків низького рівня знань сільських учнів не траплялись.
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06.03.2024 16:54 Відповісти
Пане Грушевський,ви що з дуба впали?Як ви посміли замахнутися на реформу децентралізації?Там,начебто,все було доопрацьовано до кінця,не то що з Томосом, чи МОЗ,чи мобілізацією.Ви перестаньте паплюжити досягнення.А то буде як у міхала вороновского-статеві ганчірки,замість "половых тряпок".
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06.03.2024 17:07 Відповісти
такі дивні коментарі. Народ народжуваність впала в рази. В селах школи мають по 5-10 дітей в класі. Як їх можна утримувати з повний штатом викладачів? так що з точки зору економіки такі школи треба закрити, а дітей возити в більші школи, де і вчителі є, і інші учні.
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06.03.2024 16:15 Відповісти
Те саме зробила русня у себе років п'ятнадцять тому.
Результат - мільйони хтоні, які пруться в Україну тупо за грошима, бо більше по життю ні до чого не придатні.
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06.03.2024 16:16 Відповісти
Селам кранти. Там де немає дітей, немає жодних перспектив існувати.
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06.03.2024 16:38 Відповісти
Дітей у селі нема, тому що молодих людей нема; а їх нема, тому що робочих місць нема; а їх нема, тому що колгоспів нема; а їх не треба, тому що фермери справляються. І це нормальний історичний процес. Тепер на селі не треба стільки робочих рук, як за комуни, коли школярів з уроків забирали "на битву за врожай" і жінки ціле літо на буряках гарували. Але закриття школи - то ще одна драма у нашому драматичному і часто трагічному світі. Я сільська вчителька
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07.03.2024 07:38 Відповісти
Да, це історичний процес. Але чи нормальний він? Бо Україна трималася на селі. І пережила всі страшні негаразди завдяки селу, народжуваності. Збереглася демографічно, ментально, мовно...
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07.03.2024 08:56 Відповісти
А й справді! Нахіба в Україні треба шкіл та вузів? Та ще й з адекватною програмою, не лібералами придуманою? Ще, чого доброго, українці розумними зробляться та й повиганяють нахій статевими ганчірками ригів, зє!-плісняву та всіляких лібералів...
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06.03.2024 16:41 Відповісти
Доб*ють села до кінця.
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06.03.2024 16:54 Відповісти
Шановні громадяни. А може пора вже припинити фінансувати такий кабмін? Чим дитина в селі гірша за дитину депутата ВР? Чи мешканцям сіл і містечок діточок навчати не потрібно, освіта тільки для дітей обраних? Зелені просто ще не знають, що таке гнів народний. Але це не надовго. Маю честь. Слава Україні!
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06.03.2024 17:39 Відповісти
Ну и правильно! А сэкономленные деньги раздать депутастам, для оплаты гарвардам, оксфордам другим кембриджам за обучение их деток.
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06.03.2024 18:05 Відповісти
Тобто,дiти у сёлах повинi бути неучами, так подобраться владi ? Навiщо навчати вони i так гарно роблять? ВОНИ НЕ РАБИ, ВОНИ ГРОМОДЯНИ Украiни!
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06.03.2024 20:03 Відповісти
"Зє-білізм - це зє-білізація усієї країни у індустріальних масштабах
В.О. Зє-"
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06.03.2024 20:10 Відповісти
в селі приблизно 20-30 учнів, село невеличке, але й не маленьке (десь до 600 мешканців),мабуть закриють школу. До цього вже закрили школу у сусідньому селі,до найближчої школи буде мабуть 10 кілометрів,автобус шкільний запустять гадаю
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06.03.2024 20:51 Відповісти
А ви знаєте, як шестилітню дитину підняти о 6³⁰-7⁰⁰, щоб відправити о 8⁰⁰ шкільним автобусом за 5-10 а то й більше кілометрів. А додому повернеться ця дитина не раніше 17⁰⁰, бо в старших класах по 7-8 уроків, які тривають щонайменше до 16⁰⁰-16³⁰. Але бородатому одороблу-НЕДОакадеміку на це начхати.
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06.03.2024 22:38 Відповісти
А нахрена те учителя? В каждую школу по попу, их более, чем достаточно. Поп коротко и доходчиво объяснит, что науки - то все херня и на все воля божья, главное молиться и попу руки лизать, не забывая денежку принести. И зубрить всякие физики-химии да математики с географиями не нужно, забивая голову дурным, да и господам с покорным тупым стадом легче.
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07.03.2024 06:52 Відповісти
Только сейчас до меня доходит какой был злой Совок.
И на школы денег хватало, и на больницы хватало, и на всякие клубы молодежи\кинотеатры хватало, и худо-бедно образование работало, раз уж половина Интела и Майкрософта с русско-украинскими фамилиями.

Да только одного тендера на бумагу на прозорро хватит чтобы год финансировать такую школу
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07.03.2024 07:58 Відповісти
А в чому питання?! Навіть в областних центрах є школи, ліцеї, гімназії де вчиться замість 500-700 чоловік всього 80-100. Навіщо в такі скрутні часи кидати на вітер гроші. Укрупнити та й все. Те саме з вишами. Ну немає в Україні демографічного буму! Йде війна, війна на виживання Української Нації!! Інакше нічого не буде потрібне.
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07.03.2024 13:00 Відповісти

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