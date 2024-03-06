В "Укртрансбезпеці" хочуть переглянути розміри штрафів для перевізників

В "Укртрансбезпеці" мають намір переглянути розміри адміністративно-господарських штрафів для автомобільних перевізників з метою їх диференціації відповідно до завданої правопорушенням суспільної шкоди.

Про це повідомив перший заступник голови "Укртрансбезпеки" Юрій Марценишин під час публічного звіту про результати діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті, передає Укрінформ.

"У ході засідання робочої групи, створеної для розгляду питання щодо посилення відповідальності нелегальних перевізників, ми отримали багато питань і щодо діючих санкцій за порушення. І ми зрозуміли, що нам потрібно зробити окрему робочу групу, яка напрацює зміни до статті 60 закону "Про автомобільний транспорт", – розповів Марценишин.

За його словами, основна ідея – розподілити штрафні санкції за правопорушення на автомобільному транспорті відповідно до ступеня завданої ними суспільної шкоди або ступеня небезпеки.

"Тобто щоб не було, наприклад, стягнення у 17 тис. грн за відсутність у водія якогось документа", – пояснив він.

Марценишин підкреслив, що йдеться саме про диференціацію розмірів штрафів, а не про їхнє підвищення.

"Можливо, за якісь певні порушення буде підвищення. Але в основному за деякі правопорушення передбачена нижча санкція, ніж діюча на сьогоднішній день", – наголосив представник "Укртрансбезпеки".

За словами голови відомства Євгена Зборовського, на несправедливість чинних санкцій неодноразово звертали увагу самі перевізники. Зокрема, на їх незначний розмір.

"Деякі перевізники навіть нам кажуть, що штрафи маленькі. Сумлінні перевізники кажуть, що вони возять законно, штрафів не бояться, а для недобросовісних конкурентів 17 тис. грн або навіть 34 тис. грн, якщо їх два рази упіймають, це несуттєвий штраф. Тому його варто підняти", – сказав Зборовський.