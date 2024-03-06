Постачальники повторно зірвали тендери Оператора тилу на харчування для військових (оновлено)

Чинні постачальники повторно зірвали тендери держпідприємства "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони на харчування для військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в Міноборони.

"Після того, як вони вчора програли суд, учасники відкликали майже всі заявки. Тепер два варіанти – або прямі договори, або в ДОТ заберуть харчування", – розповів співрозмовник видання.

Згодом це на пресконференції офіційно підтвердив гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов, передає Liga.net.

"Ми очікували, що сьогодні, коли розкриються процедури, у нас буде конкуренція, аукціони по всіх 13 лотах. Але вчора суд не задовольнив вимоги одного з постачальників, і після цього у скоординований спосіб по значній кількості лотів, а саме по 12-ти з 13-ти, постачальники відкликали свої пропозиції", – розповів Жумаділов на пресконференції.

Він вважає, що метою таких дій учасників є повернення закупівель назад у структуру Міністерства оборони або продовження поточних контрактів.

За його словами, ДОТ спробує укласти прямі договори з учасниками попередніх торгів, скасованих через позов одного з постачальників.

"Це має спрацювати, якщо ці постачальники розумітимуть, що немає іншої альтернативи, крім як мати у замовниках ДОТ. Якщо вони будуть розуміти, що в них є альтернатива – пролонгація чи контракт із Департаментом ресурсного забезпечення – я думаю, що ми отримаємо від них масові відмови", – додав Жумаділов.

Як відомо, напередодні один з найбільших постачальників харчування для Міноборони компанія "Атомсервіс" направив лист на адресу міністра Рустема Умєрова та керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, де пригрозив не вийти на наступні торги, якщо не будуть змінені умови участі в них.

Постачальників категорично не влаштовує, що заявки від частин тепер збиратиме ДОТ, а не вони самі напряму від частин. Бо саме завдяки прямому отриманню заявок з частин їм вдається красти гроші. Це відбувається через підписання фальшивих накладних на товар, якого не було, але який потім оплачується Міноборони.

Детальніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ: Шантаж голодною армією: який ультиматум поставили постачальники Міноборони

Хто зірвав попередні тендери Міноборони на харчування для ЗСУ?

Як повідомлялося, 21 лютого держпідприємство "Державний оператор тилу" скасувало результати 11 тендерів на харчування для військовослужбовців загальною очікуваною вартістю 10,8 мільярда гривень через рішення суду.

За день до проведення тендерів Шостий апеляційний адмінсуд за позовом ТОВ "Трейд Граніт Інвест" визнав незаконними вимоги "Державного оператора тилу", які заважали одному з попередніх постачальників харчів для ЗСУ взяти участь у нових закупівлях. Відтак суд скасував низку вимог до учасників нових тендерів.

Втім, після оскаржень в судах та публічних медіаатак на ці аукціони так і не прийшов жоден відомий рітейлер. Участь у них взяли виключно старі постачальники чи нові компанії, які взагалі не мали жодного досвіду постачання харчування для військових, зазначають Наші гроші.

Перемоги у скасованих тендерах на загальну суму 8,1 млрд грн отримали фірми "Кросс прайм" (новачок на держзакупівлях, оскаржував в суді вимоги замовника), "Атомсервіс" (з групи "Військсервіс-волонтер") та "Контракт продрезерв 5" ("дніпропетровська група").