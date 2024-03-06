Санкції працюють: Росія переводить свої нафтові танкери під прапор Габону

Росія масово переводить свої нафтові танкери під прапор Габону. Станом на початок лютого вже 42 судна компанії "Совкомфлот", які раніше ходили під прапором Ліберії та Панами, змінили реєстрацію на габонську.

Як пише Reuters, зміна реєстрації пов'язана із загрозою санкцій США, передає LIGA.net.

У кінці 2023 року США, Євросоюз і Велика Британія попередили Ліберію, Панаму і Маршаллові Острови про необхідність посилити нагляд за танкерами, щоб гарантувати дотримання цінової межі на російську нафту $60 за барель.

Ліберійський судновий реєстр LISCR особливо вразливий до санкцій, тому що його штаб-квартира знаходиться не в Ліберії, а у США.

Близько 80% танкерів "Совкомфлоту" були зареєстровані під прапором Ліберії й управлялися дубайською компанією Sun Ship Management (вона ж SCF Management Services). Їх реєстрацію та обслуговування здійснював LISCR, що дозволяло суднам підсанкційного Совкомфлоту перевозити російську нафту.

У зв'язку з цим LISCR навіть був у переліку "міжнародних спонсорів війни". В кінці лютого Національне агентство України з питань запобігання корупції повідомило, що всі судна російського "Совкомфлоту" вилучили з Ліберійського реєстру.

Міністр транспорту Габону Лоїк Мудума підтвердив Reuters, що багато танкерів із Ліберійського реєстру перереєструвалися в реєстр Габону. Водночас він запевнив, що їх виключать із реєстру, якщо вони займатимуться незаконною діяльністю.

"Ми самі зробимо кроки зі зняття прапора з цього корабля, чи він буде російським, чи іншим", – зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що половина танкерів "тіньового флоту" припинила возити нафту з Росії через санкції США.