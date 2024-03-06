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Новини
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Новий екологічний податок ЄС може зруйнувати економіку України, – Politico

СВАМ вдарить по українському експорту

Європейський екологічний податок СВАМ, який почне працювати у 2026 році, завдасть значних збитків українським виробникам, якщо до моделі його запровадження не внести швидких змін.

Зараз Україна ще має шанс відтермінувати його запровадження, якщо вживатиме нагальних заходів, пише видання Politico.

"У той час, коли ЄС обіцяє фінансувати військові зусилля України, скільки б часу це не тривало, він також наполегливо просуває новий закон, який у нинішньому вигляді може виснажити понівечену війною українську економіку. Йдеться про податок, який ЄС планує запровадити на цілу низку продукції вуглецевоємного імпорту, зокрема на залізо та сталь", – вказує видання.

Politico зауважує, що через повномасштабне вторгнення Росії залежність України від експорту своєї продукції до ЄС значно зросла, оскільки чорноморські торговельні шляхи були закриті через військову небезпеку. В результаті Україна зазнає серйозного економічного удару у 2026 році, коли CBAM почне діяти. За різними оцінками, країна може втратити $1,4 млрд.

"Проте, у законі про СВАМ є пункт про форс-мажорні обставини – або стихійне лихо – для виняткових обставин, і війна та військові дії підпадають під цю категорію. Але Брюссель не дав чітких сигналів, що запропонує Києву виключення з під дії механізму", – наголошує Politico.

Якби податок на викиди вуглецю в ЄС набув чинності сьогодні, кажуть опитані виданням експерти, це призвело б до падіння експорту 1,4 млн тонн чавуну з Україні, що еквівалентно втратам у розмірі $600 млн. Експорт сталевих напівфабрикатів також впав би на 1,3 млн тонн, що в сумі склало б $640 млн недоотриманого доходу.

"Україна буде поставлена на коліна", – попередив Йожеф Ксапо, директор з технологій та стратегії "АрселорМіттал Кривий Ріг", найбільшого металургійного заводу країни.

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Водночас видання зауважує, що ЄС і сам не зацікавлений у знищенні української економіки. Частково через це норми щодо СВАМ містять положення про форс-мажорні обставини, яке дозволяє ЄС робити винятки.

Мохаммед Шахім, євродепутат від Нідерландів, що очолює роботу профільного комітету Європарламенту, зазначає, що учасники переговорів вважають це формулювання "українським кейсом".

Однак Європарламент не може ухвалити цю норму самостійно – цей крок має зробити виконавча влада ЄС у Брюсселі (Європейська комісія). Поки що вона цього не зробила, хоча ще має час, адже механізм почне діяти лише у 2026 році.

Водночас такі рішення не ухвалюються у ЄС за одну ніч, пише Politico. Переговори про членство зазвичай тривають роками. Інтеграція законів ЄС у національне законодавство – це довгий процес, а війна ще більше ускладнює ситуацію.

Науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Сагатом Саха здивований, що ситуація з податком на викиди вуглецю не розглядається як нагальна проблема. Він попереджає, що з наближенням виборів у ЄС це питання може бути відкладено на місяці.

Автор: 

металургія (934) податки (2442) екологія (410) експорт (3840) Євросоюз (5138) метал (491) Новини компаній (3377)


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Топ коментарі
+8
Так Україна не ЄС, до чого нам ваші податки? Може ще Україна має відшкодувати Євросоюзу шкоду довкіллю, яку завдає війна.
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06.03.2024 17:32
+5
Можна подумати,зараз економіка України квітне і розвивається.
Ох,не подобається мені той єс...
Недаром Британія з нього вийшла...
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06.03.2024 17:21
+3
Брукзіт це була така сама популістична афера як і обрання Голобородько - президентом України. Зараз Британія у сраці без ЄС.
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06.03.2024 17:30
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це вам не зерном по чорному барижити....
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06.03.2024 17:16 Відповісти
Можна подумати,зараз економіка України квітне і розвивається.
Ох,не подобається мені той єс...
Недаром Британія з нього вийшла...
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06.03.2024 17:21 Відповісти
Недаром зараз 70% британців не підтримують брекзіт.
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06.03.2024 17:28 Відповісти
Брукзіт це була така сама популістична афера як і обрання Голобородько - президентом України. Зараз Британія у сраці без ЄС.
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06.03.2024 17:30 Відповісти
При нормальному розводі все було б нормально. Але ЄС повів себе як ображений мстивий чоловік, якого покинула багата дружина, в якої він насправді сидів на шиї.
ПС. Подивись на список країн за рівнем життя. Перша п"ятірка - не члени ЄС. Оце і вся відповідь на запитання, чи потрібно насправді нам таке щастя.
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06.03.2024 18:35 Відповісти
Ну,що таке опитування,ми проходили.
Зате Британія не питає фіцо або орбана,що їй можна робити,а що ні.
До речі,багато поляків їздять на заробітки саме на острів.
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06.03.2024 18:46 Відповісти
Податок на прибутки українських олігархів, які не бажають модернізувати свої виробництва, щоб зменшити викиди, зменшити шкідливий вплив на довкілля-людей в містах де розташоване це виробництво, але хочуть продавати свою брудну продукцію на європейський ринок.
Вже навіть Китай переводить свої виробництва на ******* екологічні норми, але не Україна...
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06.03.2024 17:26 Відповісти
Я, заісно ж, не расист, але...
Мохаммед Шахім, євродепутат від Нідерландів...

Сагатом Саха, Науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету...
Джерело: https://biz.censor.net/n3477202
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06.03.2024 17:31 Відповісти
Так Україна не ЄС, до чого нам ваші податки? Може ще Україна має відшкодувати Євросоюзу шкоду довкіллю, яку завдає війна.
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06.03.2024 17:32 Відповісти
Когда-нибудь эта бессмысленная борьба с ископаемыми ресурсами доконает Европу. Им уже сейчас хреново.
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06.03.2024 17:38 Відповісти
Зелені аферисти не заспокояться поки не зроблять ЄС не придатним для життя простих людей
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06.03.2024 17:43 Відповісти
Ну що українці, ви ще не об'їлися західним миром? Скоро будете кров'ю сцяти, а по "великому" і взагалі ходити буде нічим! Україні не потрібні ні західна європа, ані срана кацапія. ВСТУП ДО ЄС - ВСТУП У ЛАЙНО, З ЯКОГО НЕМА ВОРОТТЯ.
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06.03.2024 17:58 Відповісти
Ти хочеш сказати,що починаючи з майдану, купу жертв то все марно?
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06.03.2024 18:12 Відповісти
А яким чином ці податки пов'язані з екологією окрім назви?
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06.03.2024 18:20 Відповісти
Я нижче написав таке ж питання. Може, тут хтось знає і нам розповість.
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06.03.2024 18:26 Відповісти
Дуже просто в ЄС діють квоти на викиди СО2 (зараз ціна становить 59 євро тонна), це не перманентна сума, її розмір встановлюється на ринку і хто більше заплатить той і купить для себе квоту, яка дозволяє його виробництву викидувати СО2. Автоматично це змушує підприємства шукати засоби для більш екологічної модернізації виробництва.
В Україні наш рідний парламент ввів схожий податок аж 10 грн. на 1т. СО2.
Автоматично собівартість чистого виробництва перш за все це стосується різного типу металів у ЄС зросла, щоб захистити свій ринок від товарів з країн де на екологію насрати і схожого податку нема ЄС вводить це мито, яка ставить раком доходи наших олігархів...
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06.03.2024 18:54 Відповісти
Тобто, насправді це лише спосіб тиску на підприємців. Фактично, не податок, а штраф. Який, до того ж, ні на які заходи щодо поліпшення екології не витрачається. Просто названий податком в кращих традиціях "демократичного" суспільства.
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06.03.2024 19:09 Відповісти
Чого ж кошти отримані за продаж квот в ЄС повністю ідуть на зелену модернізацію і фінансування проектів по зниженню викидів СО2.
Як ЄС це назве немає значення, їх амбітний план стати екологічно нейтральними вони поставили, але вони не бажають дати іншим виробникам за меж ЄС заробляти на своїй екологічній політиці.
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06.03.2024 19:27 Відповісти
Схоже, їх амбітний план провалюється. Десь читав, що вже йдуть розмови про розконсервування закритих вугільних шахт.
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06.03.2024 20:00 Відповісти
Всі хто спалять це вугілля і їм це буде вигідно заплатять податок на викид СО2, навіть в Китаї вже 43% електрики генерують джерела без викидів СО2, аналогічне чекає і решту розвинених країн.
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06.03.2024 20:07 Відповісти
А яким чином цей податок безпосередньо допомагає зберігати екологію? Хто в курсі?
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06.03.2024 18:25 Відповісти
таким що світом керує нажива, тобто ти будеш шукати шляхи щоб зменшити викиди.
А ті гроші потім підуть на озеленення чи ще щось тому подібне.
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06.03.2024 19:24 Відповісти
Ну звісно наші олігархи звикли що нам ще доплачують за Кіотським протоколом, а тут бац потрібно свої коптильні модернізовувати, та хто ж таке посмів.. Не бачити нам ЄС, наша "еліта" швидше в тайожний союз вступить
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06.03.2024 19:27 Відповісти
мабудь ще не продали землю іноземцям
тож треба загнати Україну в таку сраку, щоб для виживання залишилось лиш продати землю
не росто так поляки почали блокаду кордону
і розмови про солідарність ЄС до україни повна пісдбож
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06.03.2024 19:44 Відповісти
Вплив вуглекислого газу на клімат = 100% фейк, який ліваки використовують для отримання додаткових податків. При цьому цей фейк так міцно вбили в голови, що ліваки вже самі в нього вірять і ніколи не відмовляться - увійшли в резонансний політичний транс. Україна має чинити опір цьому податку всіма засобами.
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06.03.2024 20:31 Відповісти
саме так. Я вже не раз пояснював, що викиди двоокису вуглецю промисловістю не порівнянні з викидами вулканів по об'єму. А там ще ж є супутні викиди і окислів сірки та інших речовин.
Але наша планета влаштована так, що більшість поверхні має світовий океан. А вода - прекрасний розчинник двоокису вуглецю. І тому океан мільярди років був і продовжує бути надійним акумулятором того двоокису та по суті разом із зеленими легенями планети очисником повітря до встановлених Творцем (природою якщо комусь те слово в носі крутить) параметрів. Двоокису вуглецю в повітрі завжди лише близько 0,3%. І цього вистачає для життя всіх рослин, що викоритовують фотосинтез. А всі оті гретитумберг - тупі корисливі падлюки, що користують цю тему аби нічого не виробляючи жерти-спати-срати.
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06.03.2024 20:55 Відповісти
Так, Творець створив дуже точний і стабільний механізм регуляції життєвих умов на Землі. Найважливіша умова - стабільне процентне співвідношення газів у повітрі. Для Людини важливий відсоток кисню (18-19%%), який залежить обернено від %% вуглекислого газу. І ці %% не змінюються - бо регулюються водною і земною рослинністю. Зеленим лівакам цифри і науки не указ - у них свої політичні мантри, продаючи які вони вельми багато живуть.
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06.03.2024 21:06 Відповісти
насрать на экологию, нужны прибыли!
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06.03.2024 22:07 Відповісти

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