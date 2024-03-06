Новий екологічний податок ЄС може зруйнувати економіку України, – Politico
Європейський екологічний податок СВАМ, який почне працювати у 2026 році, завдасть значних збитків українським виробникам, якщо до моделі його запровадження не внести швидких змін.
Зараз Україна ще має шанс відтермінувати його запровадження, якщо вживатиме нагальних заходів, пише видання Politico.
"У той час, коли ЄС обіцяє фінансувати військові зусилля України, скільки б часу це не тривало, він також наполегливо просуває новий закон, який у нинішньому вигляді може виснажити понівечену війною українську економіку. Йдеться про податок, який ЄС планує запровадити на цілу низку продукції вуглецевоємного імпорту, зокрема на залізо та сталь", – вказує видання.
Politico зауважує, що через повномасштабне вторгнення Росії залежність України від експорту своєї продукції до ЄС значно зросла, оскільки чорноморські торговельні шляхи були закриті через військову небезпеку. В результаті Україна зазнає серйозного економічного удару у 2026 році, коли CBAM почне діяти. За різними оцінками, країна може втратити $1,4 млрд.
"Проте, у законі про СВАМ є пункт про форс-мажорні обставини – або стихійне лихо – для виняткових обставин, і війна та військові дії підпадають під цю категорію. Але Брюссель не дав чітких сигналів, що запропонує Києву виключення з під дії механізму", – наголошує Politico.
Якби податок на викиди вуглецю в ЄС набув чинності сьогодні, кажуть опитані виданням експерти, це призвело б до падіння експорту 1,4 млн тонн чавуну з Україні, що еквівалентно втратам у розмірі $600 млн. Експорт сталевих напівфабрикатів також впав би на 1,3 млн тонн, що в сумі склало б $640 млн недоотриманого доходу.
"Україна буде поставлена на коліна", – попередив Йожеф Ксапо, директор з технологій та стратегії "АрселорМіттал Кривий Ріг", найбільшого металургійного заводу країни.
Водночас видання зауважує, що ЄС і сам не зацікавлений у знищенні української економіки. Частково через це норми щодо СВАМ містять положення про форс-мажорні обставини, яке дозволяє ЄС робити винятки.
Мохаммед Шахім, євродепутат від Нідерландів, що очолює роботу профільного комітету Європарламенту, зазначає, що учасники переговорів вважають це формулювання "українським кейсом".
Однак Європарламент не може ухвалити цю норму самостійно – цей крок має зробити виконавча влада ЄС у Брюсселі (Європейська комісія). Поки що вона цього не зробила, хоча ще має час, адже механізм почне діяти лише у 2026 році.
Водночас такі рішення не ухвалюються у ЄС за одну ніч, пише Politico. Переговори про членство зазвичай тривають роками. Інтеграція законів ЄС у національне законодавство – це довгий процес, а війна ще більше ускладнює ситуацію.
Науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Сагатом Саха здивований, що ситуація з податком на викиди вуглецю не розглядається як нагальна проблема. Він попереджає, що з наближенням виборів у ЄС це питання може бути відкладено на місяці.
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Ох,не подобається мені той єс...
Недаром Британія з нього вийшла...
ПС. Подивись на список країн за рівнем життя. Перша п"ятірка - не члени ЄС. Оце і вся відповідь на запитання, чи потрібно насправді нам таке щастя.
Зате Британія не питає фіцо або орбана,що їй можна робити,а що ні.
До речі,багато поляків їздять на заробітки саме на острів.
Вже навіть Китай переводить свої виробництва на ******* екологічні норми, але не Україна...
Мохаммед Шахім, євродепутат від Нідерландів...
Сагатом Саха, Науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету...
Джерело: https://biz.censor.net/n3477202
В Україні наш рідний парламент ввів схожий податок аж 10 грн. на 1т. СО2.
Автоматично собівартість чистого виробництва перш за все це стосується різного типу металів у ЄС зросла, щоб захистити свій ринок від товарів з країн де на екологію насрати і схожого податку нема ЄС вводить це мито, яка ставить раком доходи наших олігархів...
Як ЄС це назве немає значення, їх амбітний план стати екологічно нейтральними вони поставили, але вони не бажають дати іншим виробникам за меж ЄС заробляти на своїй екологічній політиці.
А ті гроші потім підуть на озеленення чи ще щось тому подібне.
тож треба загнати Україну в таку сраку, щоб для виживання залишилось лиш продати землю
не росто так поляки почали блокаду кордону
і розмови про солідарність ЄС до україни повна пісдбож
Але наша планета влаштована так, що більшість поверхні має світовий океан. А вода - прекрасний розчинник двоокису вуглецю. І тому океан мільярди років був і продовжує бути надійним акумулятором того двоокису та по суті разом із зеленими легенями планети очисником повітря до встановлених Творцем (природою якщо комусь те слово в носі крутить) параметрів. Двоокису вуглецю в повітрі завжди лише близько 0,3%. І цього вистачає для життя всіх рослин, що викоритовують фотосинтез. А всі оті гретитумберг - тупі корисливі падлюки, що користують цю тему аби нічого не виробляючи жерти-спати-срати.