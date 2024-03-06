Євросоюз домовився про створення надзвичайного механізму кібербезпеки

Представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої угоди щодо закону про кіберсолідарність, а також щодо цільової поправки до закону про кібербезпеку ЄС.

"Сьогоднішні угоди встановлюють нові віхи у зміцненні кіберстійкості Європи", – заявив державний секретар із питань цифровізації Бельгії, що головує в ЄС, Матьє Мішель, передає Інтерфакс-Україна.

"Ці правила посилять можливості ЄС і його членів у забезпеченні готовності до великомасштабних кіберзагроз або інцидентів, їх запобігання, реагування та ліквідації наслідків", – додав Мішель.

Закон про кіберсолідарність ЄС зокрема встановлює "систему оповіщення" – загальноєвропейську інфраструктуру, що складається з національних і транскордонних кіберцентрів по всьому ЄС. Він також передбачає створення надзвичайного механізму кібербезпеки ЄС.

Поправка до закону 2019 передбачає створення європейських схем сертифікації послуг кібербезпеки для підвищення їх якості та сумісності.

Обидва тексти після технічного доопрацювання мають бути схвалені Радою ЄС та Європарламентом.