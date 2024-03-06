Нацбанк анонсував відкрите тестування електронної гривні

Національний банк України в 2024 році планує провести відкрите тестування державної цифрової валюти – е-гривні, до якого зможуть долучитися всі охочі.

Про це розповів директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

Перше тестування е-гривні Національний банк провів у 2018 році. Воно відбувалось у закритому середовищі й передбачало впровадження платформи "Електронна гривня", випуск в обіг обмеженої кількості цифрової гривні та тестування операцій з е-гривнею виключно працівниками НБУ та кількома компаніями – учасницями проєкту.

Другий етап, який має стартувати в другій половині цього року, буде відкритим. Це означає, що в ньому зможуть взяти участь банки, небанківські фінансові установи та їх клієнти, які бажають протестувати функціональність е-гривні.

"Усі платіжні операції з е-гривнею під час тестування відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде Національний банк. Наразі ми здійснюємо пошук розробника технологічного рішення для реалізації пілотного проєкту", – сказав Поддєрьогін.

За його словами, під час тестування панується дослідити ефективність обраної технологічної платформи та зручність використання е-гривні для здійснення платіжних операцій, її переваги на практиці, що допоможе прийняти зважене рішення про доцільність широкомасштабного її випуску в Україні.

Поддєрьогін додав, що запрошувати користувачів на тестування планується через банки-учасники пілотного проєкту. Наразі НБУ опрацьовує остаточні деталі.

"Водночас рішення про доцільність широкомасштабного випуску е-гривні в Україні Національний банк ухвалюватиме за результатами дослідження й підходитиме до цього питання зважено, враховуючи, зокрема, потенційний вплив від її запровадження на фінансову систему держави", – зазначив представник Нацбанку.

Поддєрьогін підкреслив, що в будь-якому разі е-гривня не стане заміною готівкової чи безготівкової форм гривні, а буде їх доповненням. Користувачі матимуть змогу без обмежень обирати, якою формою гривні (готівковою або безготівковою, у тому числі е-гривнею) здійснювати розрахунки.