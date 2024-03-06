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"Київ Цифровий" запустив сервіс для пошуку місця на паркінгах

парковка

У міському застосунку "Київ Цифровий" став доступним сервіс із пошуку вільних місць на паркінгах.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич, передає Укрінформ.

Щоб перевірити наявність місць, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку й обрати потрібний.

На сьогодні сервіс працює в тестовому режимі й відображає дані по 54 паркінгах у першій зоні. Там встановлені камери, які фіксують заповненість і передають інформацію.

"Київ став першим містом в Україні і одним з небагатьох у світі з подібним сервісом на муніципальних паркінгах. Оновлюйтесь, користуйтесь та залишайте фідбек", – зазначив Оленич.

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Київ Цифровий" з’являться нові послуги, зокрема програми з підтримки ментального здоров’я.

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авто (4141) Київ (4688) паркування (160) додаток (301)


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зеленського можна припаркувати довічно? гроші не питання.
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06.03.2024 23:15 Відповісти

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