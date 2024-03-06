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Новини
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Російські окупанти вдарили по "Епіцентру" у Нікополі, торговий центр зруйновано. ФОТО

Росіяни знищили

Внаслідок російського обстрілу у середу, 6 березня, зруйновано торговельний центр "Епіцентр" у Нікополі.

Як повідомили у пресслужбі торговельної мережі, на щастя, жертв немає.

"Це був один з найбільших торгових об'єктів міста площею понад 5100 кв. м, який забезпечував товарами першої необхідності всі прилеглі населені пункти. З початку війни він не припинив функціонування... Працівники пожежної безпеки міста та працівники компанії доклали максимум зусиль для подолання вогню, але руйнування зупинити не вдалося", – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, сьогодні окупанти чотири рази атакували дронами-камікадзе та з артилерії Нікопольський район. Зокрема, російські війська завдали артилерійського удару по торговельному центру у Нікополі, внаслідок чого почалася масштабна пожежа. 

"Епіцентр" у Нікополі горить після артилерійського удару росіян 6 березня 2024 року
"Епіцентр" у Нікополі після артилерійського удару росіян 6 березня
"Епіцентр" у Нікополі горить після артилерійського удару росіян 6 березня 2024 року
"Епіцентр" у Нікополі після артилерійського удару росіян 6 березня
"Епіцентр" у Нікополі після артилерійського удару росіян 6 березня 2024 року
"Епіцентр" у Нікополі після артилерійського удару росіян 6 березня

ТЦ "Епіцентр" у Нікополі був одним з найновіших у мережі – його відкрили у серпні 2021 року.

Раніше ворог повністю зруйнував п’ять торгових центрів компанії в Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові та Херсоні. Ще частина об’єктів мережі "Епіцентр" припинила роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами.

Автор: 

обстріл (84) Епіцентр (40) Нікополь (28)


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Дякувати богу всi живi, а гереги необiднiють.
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06.03.2024 19:59 Відповісти
Труби ТЕС (280м) в Енергодарі треба зруйнувати.Звідти на десятки км все спостерігається та коректується,мабудь.
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06.03.2024 21:07 Відповісти
збитки на млрд гривень..
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07.03.2024 00:30 Відповісти

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