Українських біженців у Нідерландах зобов’яжуть сплачувати особистий внесок

Українським біженцям, які через війну опинилися в Нідерландах, доведеться сплачувати особистий внесок у 350 євро.

Про це пише NOS, передає Укрінформ.

"Українським біженцям, які працюють, незабаром доведеться сплачувати максимум майже 350 євро особистих внесків. Це близько 105 євро за воду, газ та електрику та близько 242 євро внеску для людей, які отримують харчування за місцем проживання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що державний секретар Ерік ван дер Бург написав Палаті представників, що він обирає "просту і зрозумілу модель" щодо сплати послуг, оскільки правила повинні застосовуватися якомога однаковіше.

Також під час дебатів обговорювалося питання про те, чи мають українці платити за оренду. Наразі державний секретар хоче перевірити, чи можна стягувати плату за оренду "гнучкого" житла і потім почати це тестувати.

Варто зазначити, що наразі українці ще не зобов’язані укладати договір щодо медичного страхування, яке є обовʼязковим у Нідерландах за законом про медичне страхування.