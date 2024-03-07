БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
США можуть виділити Україні $200 мільйонів з резервів Міноборони, – Bloomberg

байден

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість виділити близько $200 млн з фінансування армії країни для надання підтримки Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, у Білому домі тривають дискусії, чи може адміністрація Байдена використати приблизно $200 млн резервів Міноборони для термінової допомоги Києву.

Зазначається, що ці кошти можуть використати для оплати необхідного для України озброєння, матеріалів та іншого обладнання.

Утім, остаточного рішення ще не ухвалили, зазначає один зі співрозмовників видання. Білий дім зосереджений на тому, щоб Палата представників схвалила пакет допомоги Києву в $61 млрд.

Очікують, що президент Байден повторить відповідний заклик 7 березня під час свого виступу у Конгресі.

Раніше Сенат схвалив фінансування заходів національної безпеки, яке передбачало кошти для України, Ізраїлю та індо-тихоокеанських союзників, але спікер Палати представників Майк Джонсон дав зрозуміти, що законопроєкт не буде проголосований у Палаті, оскільки в ньому бракує положень щодо захисту від мігрантів з Мексики.

Автор: 

Пентагон (87) допомога (1595) США (5058)
Скільки Україна знищіла ядерних шахт з ракетами, якщо ракета Патріта стоє 1.5 млн, то Сатана мабуть 200-300 млн і шахта млн 10-20,
показати весь коментар
07.03.2024 10:50 Відповісти
приблизна ціна
176 пускових шахт - 100млрд$ (оценка Кравчука на вскидку)
передача ракет - ціна "начинки" 60-70млрд
передача стратегічної авіації - 5млрд
єкономія США 30млрд в рік (озвучена в програмі СвітНаВиворіт)
на стримування ракет: 30x25років = 750млрд

Україна отримала 500-700млн, на ліквідацію шахт
та за 2022-2023 роки десь 80млрд на зброю та економіку,
з яких десь 12млрд на зброю не використано
показати весь коментар
07.03.2024 13:22 Відповісти
Давай скоко есть
показати весь коментар
07.03.2024 11:50 Відповісти
Щиро дякуємо.
показати весь коментар
07.03.2024 14:08 Відповісти

