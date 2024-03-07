США можуть виділити Україні $200 мільйонів з резервів Міноборони, – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість виділити близько $200 млн з фінансування армії країни для надання підтримки Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, у Білому домі тривають дискусії, чи може адміністрація Байдена використати приблизно $200 млн резервів Міноборони для термінової допомоги Києву.

Зазначається, що ці кошти можуть використати для оплати необхідного для України озброєння, матеріалів та іншого обладнання.

Утім, остаточного рішення ще не ухвалили, зазначає один зі співрозмовників видання. Білий дім зосереджений на тому, щоб Палата представників схвалила пакет допомоги Києву в $61 млрд.

Очікують, що президент Байден повторить відповідний заклик 7 березня під час свого виступу у Конгресі.

Раніше Сенат схвалив фінансування заходів національної безпеки, яке передбачало кошти для України, Ізраїлю та індо-тихоокеанських союзників, але спікер Палати представників Майк Джонсон дав зрозуміти, що законопроєкт не буде проголосований у Палаті, оскільки в ньому бракує положень щодо захисту від мігрантів з Мексики.