У Канаді випустили монету у формі української писанки. ФОТО
Королівський монетний двір Канади випустив чергову срібну монету у формі української писанки. Це вже дев’ята така монета у колекції "писанок".
Про це повідомили у Королівському канадському монетному дворі, передає Укрінформ.
На реверсі монети зобразили кольорові візерунки від художниці Тані Микитюк, канадки українського походження у другому поколінні. На аверсі – профіль королеви Єлизавети II.
Зазначається, що у 2024 році дизайн писанки представляє поєднання кольорів, які рідко можна побачити в традиційному дизайні – із зеленими та фіолетовими, а також срібними елементами дизайну на чорному тлі.
Монета викарбувана із 31,82 грама срібла 99,99% проби та має номінал у 20 канадських доларів. Її загальний наклад становив 8500 штук і був швидко розпроданий.
