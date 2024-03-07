БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Канаді випустили монету у формі української писанки. ФОТО

монета

Королівський монетний двір Канади випустив чергову срібну монету у формі української писанки. Це вже дев’ята така монета у колекції "писанок".

Про це повідомили у Королівському канадському монетному дворі, передає Укрінформ.

На реверсі монети зобразили кольорові візерунки від художниці Тані Микитюк, канадки українського походження у другому поколінні. На аверсі – профіль королеви Єлизавети II.

Зазначається, що у 2024 році дизайн писанки представляє поєднання кольорів, які рідко можна побачити в традиційному дизайні – із зеленими та фіолетовими, а також срібними елементами дизайну на чорному тлі.

Монета викарбувана із 31,82 грама срібла 99,99% проби та має номінал у 20 канадських доларів. Її загальний наклад становив 8500 штук і був швидко розпроданий.

Канада (510) монети (187)
