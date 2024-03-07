Ціни на золото сягнули рекордної позначки та продовжують зростати

Ціна золота досягла історичного максимуму за підсумками торгів 6 березня ($2158,2 за унцію) та продовжує зростати.

Зокрема, котирування квітневих контрактів на нью-йоркській біржі Comex 7 березня зросли ще на 0,3% – до $2163,9 за унцію, передає Інтерфакс-Україна.



За даними Trading Economics, ралі підтримується послабленням курсу долара США та зниженням прибутковості держоблігацій. Це, своєю чергою, зумовлено надіями на те, що Федеральна резервна система незабаром почне знижувати відсоткові ставки на тлі погіршення ситуації в економіці країни. У середу глава Федрезерва Джером Пауелл заявив, що, ймовірно, буде доцільно пом'якшити грошово-кредитну політику "у якийсь момент цього року".



Виходячи з котирувань ф'ючерсів на розмір ставки, трейдери нині оцінюють у 70% ймовірність її зниження Федрезервом у червні.



"Золото, ймовірно, підніметься вище, оскільки "бичачі" настрої залишаються домінуючими, – вважає незалежний трейдер металами з Нью-Йорка Тай Вонг. – Однак ринку може знадобитися деякий час, щоб переварити коментарі Пауелла, а також побачити п'ятничний звіт про зайнятість".



Експерти прогнозують, що кількість робочих місць в економіці США в лютому зросла на 200 тис. (після підвищення на 353 тис. у попередній місяць), а безробіття залишилося на позначці 3,7%.