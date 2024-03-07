БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 955 11

Ціни на золото сягнули рекордної позначки та продовжують зростати

доллар,золото

Ціна золота досягла історичного максимуму за підсумками торгів 6 березня ($2158,2 за унцію) та продовжує зростати.

Зокрема, котирування квітневих контрактів на нью-йоркській біржі Comex 7 березня зросли ще на 0,3% – до $2163,9 за унцію, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Trading Economics, ралі підтримується послабленням курсу долара США та зниженням прибутковості держоблігацій. Це, своєю чергою, зумовлено надіями на те, що Федеральна резервна система незабаром почне знижувати відсоткові ставки на тлі погіршення ситуації в економіці країни. У середу глава Федрезерва Джером Пауелл заявив, що, ймовірно, буде доцільно пом'якшити грошово-кредитну політику "у якийсь момент цього року".

Виходячи з котирувань ф'ючерсів на розмір ставки, трейдери нині оцінюють у 70% ймовірність її зниження Федрезервом у червні.

"Золото, ймовірно, підніметься вище, оскільки "бичачі" настрої залишаються домінуючими, – вважає незалежний трейдер металами з Нью-Йорка Тай Вонг. – Однак ринку може знадобитися деякий час, щоб переварити коментарі Пауелла, а також побачити п'ятничний звіт про зайнятість".

Експерти прогнозують, що кількість робочих місць в економіці США в лютому зросла на 200 тис. (після підвищення на 353 тис. у попередній місяць), а безробіття залишилося на позначці 3,7%.

Автор: 

золото (305) ціни (3658)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Просто не знають що зроблять із доларом Трамп та та із Євро Орбан із Фіцо. Світ в очікуванні трамопокаліпсису і не вірить навіть вже у світові валюти і сильні світу сього щось знають та починають тримати скарби як капітан Флінт у золоті сотні років тому
показати весь коментар
07.03.2024 11:25 Відповісти
+1
що ви, блд, мелете? поточна ціна на золото на біржі складає 1957 дол/унція. Рекордною ціна була 4 травня 2023 року в розмірі 2062 дол/унц. Де ви берете інформацію???
показати весь коментар
07.03.2024 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто не знають що зроблять із доларом Трамп та та із Євро Орбан із Фіцо. Світ в очікуванні трамопокаліпсису і не вірить навіть вже у світові валюти і сильні світу сього щось знають та починають тримати скарби як капітан Флінт у золоті сотні років тому
показати весь коментар
07.03.2024 11:25 Відповісти
хотел прикупить пару граммов, на больше денег нет, а тут такое......
показати весь коментар
07.03.2024 11:27 Відповісти
що ви, блд, мелете? поточна ціна на золото на біржі складає 1957 дол/унція. Рекордною ціна була 4 травня 2023 року в розмірі 2062 дол/унц. Де ви берете інформацію???
показати весь коментар
07.03.2024 11:36 Відповісти
Ты наверное сам застрял и потерялся в травне 2023г. А берем мы информацию здесь,в режиме реального времени- https://www.kitco.com/
показати весь коментар
07.03.2024 15:26 Відповісти
Глобальний видобуток у тоннах за 2022 рік:
Китай-375.0
Російська Федерація - 324.7
Австралія - 313.9
Канада - 194.5
США - 172.7
Гана - 127.0
Перу - 125.7
Індонезія - 124.9
Мексика - 124.0
Узбекистан - 110.8

https://www.gold.org/goldhub/data/gold-production-by-country
показати весь коментар
07.03.2024 11:56 Відповісти
Це реальний показник інфляції результат безупинного друкування паперу.
І значне зростання прибутків країн де його добувають, так як середня собівартість добичі складає близько 1350$ унція.
показати весь коментар
07.03.2024 12:03 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 14:08 Відповісти
Недобра новина. Москалі окрім газу-нафти ще й на золоті зароблятимуть валюту.
показати весь коментар
07.03.2024 13:36 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 