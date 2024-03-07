У колишньому Twitter можуть приховати кількість лайків та репостів

У соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter, можуть перестати показувати кількість лайків та репостів під дописами користувачів.

Про це заявив власник компанії, американський мільярдер Ілон Маск на конференції Morgan Stanley, передає Reuters.

За його словами, інформація про кількість вподобайок може візуально "захаращувати контент платформи".

Крім того, Маск додав, що упродовж кількох місяців соцмережа розраховує отримати у Каліфорнії та Нью-Йорку ліцензію на грошові перекази. Для запуску такої функції в США компанія має отримати ліцензії в кожному штаті. Наприклад, Юта та Пенсильванія вже їх погодили.