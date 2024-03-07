БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
На найбільшому меткомбінаті російської "Сєвєрсталі" стався вибух. Місцева влада назвала причиною атаку безпілотника (оновлено)

череповецький

Вранці у четвер, 7 березня, на "Череповецькому металургійному комбінаті" (ЧерМК) у Вологодській області РФ стався "технологічний інцидент".

Про це повідомили у пресслужбі власника комбінату – металургійного холдингу "Сєвєрсталь", пише російська редакція Forbes.

"Сьогодні вранці у доменному виробництві ЧерМК стався технологічний інцидент. Постраждалих немає. Один із агрегатів виведений у запланований раніше ремонт. Причини інциденту з'ясовуються", – заявили в компанії.

За даними місцевої державної телерадіокомпанії "Вологда", вранці місцеві жителі повідомляли про звуки вибуху в промисловому центрі. Місцеве видання "Череповецька істина" пише, що причиною вибуху стала атака безпілотника. 

Згодом в.о. губернатора Вологодської області Георгій Філімонов визнав, що Череповецький металургійний комбінат атакував безпілотник, передає російський Інтерфакс.

"У Вологодській області на підприємстві "Сєвєрсталь" сьогодні вранці стався інцидент у районі доменної печі внаслідок влучення безпілотного літального апарату невстановленої приналежності", – повідомила пресслужба губернатора.

Він запевнив, що робота доменної печі не порушена, хоча "Сєвєрсталь" раніше повідомила про "технологічний інцидент" у доменному виробництві.

"Череповецький металургійний комбінат" – ключовий актив дивізіону "Сєвєрсталь Російська сталь" російського олігарха Олексія Мордашова. Він включає чотири види виробництв: коксоаглодоменне, сталеплавильне, виробництво сортового прокату, виробництво плоского прокату (зокрема трубне виробництво).

Що відомо про удари українських безпілотників по російській металургії?

Як повідомлялося, 6 березня внаслідок атаки безпілотника в Курській області РФ спалахнув резервуар з паливом на території Михайлівського гірничозбагачувального комбінату ім. А.В. Варичева – одного з найбільших у Росії підприємств із видобутку та збагачення залізної руди. Воно належить компанії "Металоінвест" російського мільярдера Алішера Усманова.

За даними українських ЗМІ, за атакою на ГЗК стояло Головне управління розвідки Міноборони України. У грудні минулого року Михайлівський ГЗК у Желєзногорську вже потрапляв під удар дрону.

Раніше, у ніч на 24 лютого, СБУ та Головне управління розвідки Міноборони організували удар безпілотниками по Новолипецькому металургійному комбінату в Росії. Після потужних вибухів на комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу. 

До цього українські безпілотники атакували низку російських нафтобаз та НПЗ.

Автор: 

безпілотник (579) металургія (976) росія (14901) дрони (432)
Топ коментарі
+21
Маловато. Не дотягують голобородьковські бобри до рашистських шахедів, що дуже дивно, бо кацапи як би під санкціями. а "весь світ з нами"
показати весь коментар
07.03.2024 13:46 Відповісти
+14
Хороша ідея - розїпати кремль і сказати, що це "технологічний інцидент".
показати весь коментар
07.03.2024 13:50 Відповісти
+13
Планавьій рємонт послє тєхналагічєскава інцідента. Ага панятна.
показати весь коментар
07.03.2024 13:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маловато. Не дотягують голобородьковські бобри до рашистських шахедів, що дуже дивно, бо кацапи як би під санкціями. а "весь світ з нами"
показати весь коментар
07.03.2024 13:46 Відповісти
Маловато? Є фото з наслідками?
показати весь коментар
07.03.2024 13:52 Відповісти
Наслідки повинні бути воронка 2 на 2 і на 1 ... км
показати весь коментар
07.03.2024 14:27 Відповісти
АзовСталь бомбардували ФАБ-1500 і йому нефіга.
показати весь коментар
07.03.2024 15:28 Відповісти
ти дурний чи що ? Азовсталі більше немає - кацапи відмовились її відновлювати і ріжуть на метал
показати весь коментар
07.03.2024 15:37 Відповісти
Він їм нафіг не потрібен, мають свої заводи.
Так можна відновити, перегляньте відео з нього.
показати весь коментар
07.03.2024 15:43 Відповісти
череповець ? це десь дуже далеко, як два рази до мацкви !
показати весь коментар
07.03.2024 15:33 Відповісти
Позитив.
показати весь коментар
07.03.2024 13:49 Відповісти
Хороша ідея - розїпати кремль і сказати, що це "технологічний інцидент".
показати весь коментар
07.03.2024 13:50 Відповісти
ну да, була вже аварія на стройкє... в крємлє

показати весь коментар
07.03.2024 15:35 Відповісти
Планавьій рємонт послє тєхналагічєскава інцідента. Ага панятна.
показати весь коментар
07.03.2024 13:53 Відповісти
Мені найбільше подобається
'Запланований ремонт'
Потоплений корабель Котов
'Выведен из состава флота'

І так зі всім
показати весь коментар
07.03.2024 13:56 Відповісти
Сарана каже, що то льохкій хлопо̀к.
показати весь коментар
07.03.2024 14:03 Відповісти
Мєткомбінат - це *****. Там нічому горіть.
Є десяток крупних НПЗ у радіусі досягнення. У разі попадання в колону ЕЛОУ-АВТ нафтопереробка на підприємстві виходить з ладу щонайменше на рік.
показати весь коментар
07.03.2024 14:14 Відповісти
зупиніть коксову піч і побачите яка це фігня
показати весь коментар
07.03.2024 15:56 Відповісти
ось вам https://www.google.com/maps/@59.1347989,37.8694164,12241m/data=!3m1!1e3?entry=ttu Череповецький меткомбінат . Це майже третина міста Череповець. Площа комбіната 25 квадратних кілометра. На комбінаті не під дахом можуть бути установки первинного охолодження коксового газу. Їх там десь три. Хай навіть їх п'ять. Тоді вони займають площу 200х100 метрів. Якщо ви знайдете їх, то скиньте мені координати.
P.S. Де знаходяться ці три установки на Новоліпецькому комбінаті, я знаю ( 52°33'22.4"N 39°35'49.6"E).

З меткомбінатами - це дурне діло. Все що під дахом, дрон з п'ятьма кг вибухівки нічого не зробить. Як доказ - Тамбовський пороховий завод, по якому вже прилітало три рази: в червні, у грудні та у лютому. І він собі продовжує праювати, як нічого і не було.
А на НПЗ все під відкритим небом. Майже будь-яке влучання приведе до масштабної пожежі і виходу з ладу досить складного устаткування.
показати весь коментар
07.03.2024 16:59 Відповісти
а я не сперечаюсь!
усе потрібно ******* щоб кацапи волали до усрачки
показати весь коментар
07.03.2024 17:04 Відповісти
потрібно усе, але ми не можемо все. Саме простіше - це ПС. У прикордонніх п'яти областях їх під півтори тисячі, і координати їх відомі. І ППО там ***** нема (хіба що поряд нууу дууже важливий об'єкт). Причому тягових підстанцій з цієї кількості всього відсотків п'ять (зразу стане вся залізниця у європейській частині, це буде колапс залізниці). Але західні партнери цього не зрозуміють. Тому ця жувачка буде тягтись ще два-три-************** років.
показати весь коментар
07.03.2024 18:43 Відповісти
Швидше за все кацапи бухнули зранку і клару цеткін поминали...
показати весь коментар
07.03.2024 15:37 Відповісти
Звикайте кацапури до цілодобових фейєрверків у своєму мухосранську
показати весь коментар
07.03.2024 15:46 Відповісти
Так прічіна інцедєнта адна-запланіраваний раньше рємонт...шо непанятна...
показати весь коментар
07.03.2024 16:20 Відповісти
Ага, а котов с куниковым совершили плановое погружение.
показати весь коментар
07.03.2024 16:33 Відповісти
І як, "візитку Яроша" знайшли? Чи це вже не актуально і не викликає емоцій? Тепер серед уламків занаходять звуковий запис на мікрофлешці з зойком "ДЖАГА-ДЖАГА"?
показати весь коментар
07.03.2024 17:00 Відповісти
Видео прилета по цеху: https://twitter.com/i/status/1765763519679504634
показати весь коментар
07.03.2024 19:21 Відповісти

