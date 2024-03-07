На найбільшому меткомбінаті російської "Сєвєрсталі" стався вибух. Місцева влада назвала причиною атаку безпілотника (оновлено)

Вранці у четвер, 7 березня, на "Череповецькому металургійному комбінаті" (ЧерМК) у Вологодській області РФ стався "технологічний інцидент".

Про це повідомили у пресслужбі власника комбінату – металургійного холдингу "Сєвєрсталь", пише російська редакція Forbes.

"Сьогодні вранці у доменному виробництві ЧерМК стався технологічний інцидент. Постраждалих немає. Один із агрегатів виведений у запланований раніше ремонт. Причини інциденту з'ясовуються", – заявили в компанії.

За даними місцевої державної телерадіокомпанії "Вологда", вранці місцеві жителі повідомляли про звуки вибуху в промисловому центрі. Місцеве видання "Череповецька істина" пише, що причиною вибуху стала атака безпілотника.

Згодом в.о. губернатора Вологодської області Георгій Філімонов визнав, що Череповецький металургійний комбінат атакував безпілотник, передає російський Інтерфакс.

"У Вологодській області на підприємстві "Сєвєрсталь" сьогодні вранці стався інцидент у районі доменної печі внаслідок влучення безпілотного літального апарату невстановленої приналежності", – повідомила пресслужба губернатора.

Він запевнив, що робота доменної печі не порушена, хоча "Сєвєрсталь" раніше повідомила про "технологічний інцидент" у доменному виробництві.

"Череповецький металургійний комбінат" – ключовий актив дивізіону "Сєвєрсталь Російська сталь" російського олігарха Олексія Мордашова. Він включає чотири види виробництв: коксоаглодоменне, сталеплавильне, виробництво сортового прокату, виробництво плоского прокату (зокрема трубне виробництво).

Що відомо про удари українських безпілотників по російській металургії?

Як повідомлялося, 6 березня внаслідок атаки безпілотника в Курській області РФ спалахнув резервуар з паливом на території Михайлівського гірничозбагачувального комбінату ім. А.В. Варичева – одного з найбільших у Росії підприємств із видобутку та збагачення залізної руди. Воно належить компанії "Металоінвест" російського мільярдера Алішера Усманова.

За даними українських ЗМІ, за атакою на ГЗК стояло Головне управління розвідки Міноборони України. У грудні минулого року Михайлівський ГЗК у Желєзногорську вже потрапляв під удар дрону.

Раніше, у ніч на 24 лютого, СБУ та Головне управління розвідки Міноборони організували удар безпілотниками по Новолипецькому металургійному комбінату в Росії. Після потужних вибухів на комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.

До цього українські безпілотники атакували низку російських нафтобаз та НПЗ.