На Харківщині затримали експрацівників "Харківгазу", які передали окупантам карти газових мереж

Правоохоронці затримали двох експосадовців філії "Харківгаз", які передавали ворогу карти газових мереж на Харківщині для нанесення ракетних ударів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Їм повідомили про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому у групі осіб без попередньої змови – ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За даними слідства, мешканці міста Вовчанськ, колишні чиновники філії "Харківгаз", пішли на співпрацю з ворогом. Під час окупації міста один з них очолив ГП "Газовая служба", а другий обійняв посаду "головного інженера" у псевдоустанові.

Вони передали представникам РФ карти газових мереж Харківської області.

"Ці дані допомагали агресору коригувати обстріли з метою завдання найбільшої шкоди Україні, терору місцевого населення, позбавляючи можливості відновити газопостачання до житлових будинків та адміністративних будівель", – пояснили в прокуратурі.

Також окупанти "враховували" картографічні відомості для облаштування інженерних загороджень та мінних полів для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

Після визволення громади підозрювані намагалися "залягти на дно" у Вовчанську, а згодом переховувались в орендованих квартирах у Харкові. Утім, правоохоронці викрили та затримали їх.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.