Як задекларувати спадщину. Роз’яснення від НАЗК

Одним з видів доходу, який потрібно декларувати публічним службовцям, є спадщина.

Національне агентство з питань запобігання корупції пояснила правила декларування цього виду доходу.

Спадщину необхідно відображати в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за той звітний період, в якому було отримано так званий "правовстановлюючий документ" – свідоцтво, договір чи судове рішення.

Якщо до складу спадщини входять різні об’єкти, у цьому розділі слід зазначити загальну вартість успадкованого майна, а джерелом доходу – померлу особу.

"Якщо спадщина складається з різних об’єктів декларування (нерухомість, транспортні засоби, цінне рухоме майно, грошові кошти тощо), то відомості про такі об’єкти необхідно додатково відображати у відповідних розділах декларації за загальними правилами", – пояснили в НАЗК,

Об’єкти, які потребують перереєстрації права власності спадкоємцем, наприклад об’єкти нерухомості, для цілей декларування вважаються набутими у власність після відповідної державної реєстрації права власності на них за спадкоємцем, а отже, відображаються в декларації з цього моменту.

Кошти на банківських рахунках, грошові вклади з нарахованими відсотками або компенсаціями, відомості про які зазначені у свідоцтві про право на спадщину, відображаються в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації з моменту отримання такого свідоцтва.

Якщо спадщина оподатковується за нульовою ставкою, оцінка успадкованого майна не проводилася, або відомості про неї відсутні, то при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід обрати позначку "Не застосовується".

У всіх інших випадках визначення оціночної вартості успадкованого майна обов’язкова, тому при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна доцільно зазначати його оціночну вартість.

Наприклад, декларант у звітному періоді отримав свідоцтво про право на спадщину на квартиру вартістю 1,5 млн грн, право власності на яку у звітному періоді зареєстрував за собою.

У такому випадку, крім відомостей у розділі 3 "Об’єкти нерухомості" та у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки", додатково в розділі 14 "Видатки та правочини суб’єкта декларування" декларації необхідно зазначити інформацію про правочин, на підставі якого набуто право власності на об’єкт нерухомості, роз’яснили антикорупційники.