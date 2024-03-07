Moody’s покращило прогноз для найбільших українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги "Приватбанку", "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Райффайзен Банку", "Таскомбанку", банків "Восток" та "Південний" у гривні й іноземній валюті на рівні "Caa3/NP".

Водночас Moody's покращило прогноз за довгостроковими депозитними рейтингами для всіх вказаних банків з "негативного" на "стабільний", передає Інтерфакс-Україна.

"Підтвердження довгострокових рейтингів ... банків і зміна прогнозу щодо них на "стабільний" з "негативного" відображає стійкість їхніх фінансових показників, незважаючи на вкрай складне операційне середовище в Україні", – вказують аналітики Moody's.

Агентство зазначає, що протягом 2023 року українська економіка продемонструвала стійкість до воєнних дій, а банкам вдалося стабілізувати якість активів, підвищити рентабельність і накопичити достатній запас капіталу та ліквідності, щоб протистояти несподіваним потрясінням.

Moody's також підтвердило на рівні "Caa3" довгострокові рейтинги ризику контрагента (CRR) семи банків та їхні оцінки довгострокового ризику контрагента (CR), а також рейтинги "Caa3" пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті (єврооблігацій) для "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", також поліпшивши їхній прогноз з "негативного" на "стабільний".

Читайте також: Moody’s покращило прогнози рейтингів Києва та Харкова

Крім того, підтверджено базову оцінку кредитоспроможності (BCAs) семи банків: для шести банків – на рівні "са", а для "Райффайзена" – на рівні "сaa3".

Одночасно Moody's підвищило рейтинги за національною шкалою: довгострокові рейтинги банківських депозитів і CRR "Ощадбанку", "ТАСкомбанку", банку "Південний" і банку "Восток" – до "Caa2.ua" з "Caa3.ua", а "Райффайзена" – до "Caa1.ua" з "Caa2.ua".

Рейтингові показники відображають очікування Moody's щодо того, що банківська система буде працездатною в наступний рік-півтора. Агентство припускає, що в разі потреби банки отримають підтримку ліквідності від Національного банку України (НБУ).

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року українські банки отримали рекордні 86,5 млрд грн чистого прибутку, навіть після сплати підвищеного податку на прибуток на загальну суму 73,5 млрд грн.

https://censor.net/n3473331