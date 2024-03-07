Заснований українцями стартап із обслуговування космічних супутників залучив $4 мільйони

Стартап Kurs Orbital, заснований українськими ветеранами космічної галузі, залучив новий транш фінансування у $4 млн для пришвидшення комерціалізації своєї технології обслуговування супутників.

Як пише Tech Crunch, ключовим продуктом Kurs Orbital є модуль ARCap, який можна інтегрувати в будь-який космічний апарат, передає AIN.UA.

Цей модуль може зближуватися та стикуватися із супутниками на орбіті. Він не потребує жодного попереднього обладнання на супутниках, що робить його універсальним рішенням для обслуговування.

ARCap може працювати з будь-якими "неслухняними" об’єктами, такими як супутники з критично низьким рівнем палива, несправні апарати чи навіть космічне сміття.

Щоб пришвидшити реалізацію своїх планів, компанія Kurs Orbital провела seed-раунд фінансування на суму 3,7 млн євро ($4 млн).

Цей раунд очолила європейська фірма OTB Ventures, яка інвестує у перспективні технологічні стартапи.

Також до фінансування долучилися Credo Ventures, Galaxia (фонд, створений CDP Venture Capital та Obloo Ventures), In-Q-Tel та Inovo.

Отримані кошти Kurs Orbital планує використати для розширення своєї команди, яка зараз налічує 11 осіб, а також для просування своєї технології обслуговування супутників на орбіті.

Kurs Orbital, яка базується в Турині, Італія, планує запустити перший модуль ARCap у космос у 2025 році. Однак компанія не розкриває деталі першої місії.

Технологія базується на досвіді польотів системи зближення "Курс", розробленої за радянських часів стикування космічних апаратів зі станцією "Мир".

CEO компанії є Володимир Усов, який раніше очолював українське космічне агентство.