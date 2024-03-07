Польські фермери припинили блокувати кордон з Литвою

Польські фермери припинили акцію протесту на кордоні з Литвою, яка розпочалася 1 березня, і транспортні засоби більше не перевіряються на дорозі.

Про це повідомив агентству BNS представник Служби охорони держкордону Литви Гедрюс Мішутіс, передає Інтерфакс-Україна.

"Новина така, що акція закінчилася", – сказав він, зауваживши, що під час майже тижневої акції на литовському кордоні не виникло жодних проблем.

"Усе відбулося, можна сказати, без ускладнень", – додав Мішутіс.

Протести фермерів у Польщі

Як повідомлялося раніше, часткова блокада міжнародної траси, на якій розташований колишній прикордонний перехід "Калварія-Будзіско", супроводжувалася перевірками фур з боку польської поліції, митниці, інспекторів дорожнього транспорту.

Водночас уже 4 березня литовська влада повідомила, що ентузіазм протестувальників почав згасати, оскільки перевірки не виявляли жодних порушень. Цим маршрутом користуються близько 6 тис. вантажівок на день.

Польща раніше ввела обмеження на імпорт українського зерна, але фермери побоювалися, що частина його прямує до Литви, а потім ввозиться до Польщі під виглядом литовської продукції.

Литовські посадові особи відкинули звинувачення фермерів у недостатньому контролі за поставками зерна.