Штучний інтелект зможе замінити людей у 10 сферах, – дослідження. ПЕРЕЛІК

Видання Business Insider провело дослідження, щоби скласти список професій, які найбільше ризикують бути заміненими штучним інтелектом.

Як зауважують у Business Insider, ChatGPT може бути потужнішим, ніж коли-небудь уявляли, передає AIN.UA.

Нещодавно компанія Google з'ясувала, що теоретично вони б взяли на роботу цього бота як початкового кодера, якби він проходив співбесіду в їхній компанії.

Працівники Amazon, які тестували ChatGPT, сказали, що він демонструє вражаючі навички у вирішенні завдань клієнтської підтримки та створенні навчальних матеріалів.

За цими показниками технологічні компанії, такі як IBM та британський телекомунікаційний гігант BT Group, вже оголосили про скорочення персоналу.

Експертне дослідження від Goldman Sachs показало, що генеративні інструменти ШІ можуть фактично вплинути на 300 млн робочих місць із повною зайнятістю у всьому світі.

Згідно з аналізом McKinsey, до 2030 року понад 12 млн американців можуть змінити професію, аби уникнути втрати робочих місць через автоматизацію процесів.

10 галузей, які штучний інтелект може замінити в майбутньому: