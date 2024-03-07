Штучний інтелект зможе замінити людей у 10 сферах, – дослідження. ПЕРЕЛІК
Видання Business Insider провело дослідження, щоби скласти список професій, які найбільше ризикують бути заміненими штучним інтелектом.
Як зауважують у Business Insider, ChatGPT може бути потужнішим, ніж коли-небудь уявляли, передає AIN.UA.
Нещодавно компанія Google з'ясувала, що теоретично вони б взяли на роботу цього бота як початкового кодера, якби він проходив співбесіду в їхній компанії.
Працівники Amazon, які тестували ChatGPT, сказали, що він демонструє вражаючі навички у вирішенні завдань клієнтської підтримки та створенні навчальних матеріалів.
За цими показниками технологічні компанії, такі як IBM та британський телекомунікаційний гігант BT Group, вже оголосили про скорочення персоналу.
Експертне дослідження від Goldman Sachs показало, що генеративні інструменти ШІ можуть фактично вплинути на 300 млн робочих місць із повною зайнятістю у всьому світі.
Згідно з аналізом McKinsey, до 2030 року понад 12 млн американців можуть змінити професію, аби уникнути втрати робочих місць через автоматизацію процесів.
10 галузей, які штучний інтелект може замінити в майбутньому:
- технологічні професії (програмісти, інженери-програмісти, аналітики даних): цілком можливо, що ChatGPT й подібні інструменти ШІ можуть заповнити деякі прогалини в найближчому майбутньому. Проте професор Колумбійської бізнес-школи Одед Нетцер вважає, що штучний інтелект допоможе програмістам, а не замінить їх.
- медіапрофесії (реклама, створення контенту, технічні тексти, журналістика): ШІ здатний читати, писати та добре розуміти текстові дані, хоч він поки і робить помилки. Аналіз та інтерпретація величезних обсягів мовних даних та інформації – це навичка, яку можна очікувати від генеративних технологій ШІ у майбутньому.
- юридичні професії (помічники юристів): подібно до медіапрофесій, ШІ може аналізувати великі стоси юридичних документів та готувати проєкти, що може вплинути на роботу, наприклад, помічників юристів та юрисконсультів.
- аналітики ринку. ШІ може добре аналізувати дані та прогнозувати тенденції, що може автоматизувати роботу аналітиків ринку.
- вчителі: ШІ може навчати учнів за певними предметами, що ставить під питання роль вчителів. Разом з тим, завжди буде потреба в людському зв'язку, який супроводжується особистим навчанням.
- фінансові професії (аналітики, консультанти): аналітики ринку, фінансові аналітики, персональні фінансові консультанти та інші професії у сфері особистих фінансів, які потребують роботи з великими обсягами цифрових даних, можуть зазнати впливу штучного інтелекту.
- трейдери: певні професії на Уолл-стріт можуть бути під загрозою. В інвестбанках беруть на роботу випускників вишів, які потім два-три роки працюють як роботи, займаючись лише Excel-моделюванням. І для цього зовсім не потрібні люди, штучний інтелект може з цим впоратися.
- графічні дизайнери: У дописі від 2022 року в Harvard Business Review троє професорів звернули увагу на DALL-E – інструмент штучного інтелекту, що може генерувати зображення за лічені секунди. Вони зазначили, що цей інструмент може суттєво вплинути на індустрію графічного дизайну.
- бухгалтери: ШІ може обробляти бухгалтерські дані, тому під загрозою може опинитися, зокрема, "інтелектуальна праця".
- агенти служби підтримки клієнтів: ШІ-чати вже зараз замінюють людей у службах підтримки клієнтів, і ця тенденція може посилитися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль