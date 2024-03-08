Канада буде збільшувати виробництво необхідних Україні снарядів

Канада працює над збільшенням виробництва артилерійських снарядів, необхідних Україні.

Про це заявив міністр оборони Білл Блер на конференції в Оттаві, передає Укрінформ.

"Хочу запевнити усіх канадців, що ми працюємо із нашою промисловістю, шукаючи шляхи суттєвого збільшення виробництва боєприпасів. Сподіваюся, вже дуже скоро ми зможемо сказати більше з цього приводу", – сказав Блер.

Він наголосив, що Канаді "необхідно підвищити спроможність захищати себе, підтримувати наших союзників та озброювати українських друзів".

Блер додав, що уряд негайно виділить 4,4 млн канадських доларів (близько $3,3 млн) трьом канадським виробникам зброї та боєприпасів, що дасть їм змогу "розробити детальні плани модернізації та нарощування виробництва боєприпасів калібру 155 мм".

"Це планування полегшить наступні кроки. Ми вже вклали кошти у збільшення виробництва артилерійських снарядів у Канаді, але мушу визнати, що слід зробити значно більше", – заявив Блер.

Раніше повідомлялося, що Канада цього року виділить Україні понад 3 млрд канадських доларів ($2,2 млрд) макрофінансової та оборонної допомоги.