Канада прийняла чверть мільйона біженців з України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до Канади прибули понад 248 тис. українських біженців.

Про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади, передає Укрінформ.

Зазначається, що за програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), створеною у березні 2022 року, до Канади прибули 248 726 українців.

Ця програма дає право українцям, які тікають від війни, на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання в Канаді, фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.

Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких уже затвердив більше 960 тис. Прийом нових заявок на цю програму вже закрито, власники такої візи мають до кінця березня приїхати до Канади, щоб скористатися нею.

Як повідомлялося, Канада запровадила нову тимчасову міграційну програму, яка дозволяє українцям, які є близькими родичами, канадців отримати дозвіл на постійне проживання.