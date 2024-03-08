БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Канада приєднається до "коаліції безпілотників" для України

дрон

Міністр оборони Канади Білл Блер пообіцяв, що Канада приєднається до міжнародної "коаліції дронів", яку очолюють Латвія та Велика Британія.

Як повідомили у канадському уряді, про це він заявив під час візиту латвійського колеги Андріса Спрудса, передає ЄП.

Зазначається, що як член коаліції, Оттава продовжуватиме шукати шляхи посилення потенціалу безпілотників в Україні.

"На сьогодні Канада значно активізувала свій внесок у розвиток потенціалу дронів в Україні, передавши Києву понад 100 спеціалізованих камер для безпілотників канадського виробництва від компанії L3 Wescam", – додали в уряді.

Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".

