Канада приєднається до "коаліції безпілотників" для України

Міністр оборони Канади Білл Блер пообіцяв, що Канада приєднається до міжнародної "коаліції дронів", яку очолюють Латвія та Велика Британія.

Як повідомили у канадському уряді, про це він заявив під час візиту латвійського колеги Андріса Спрудса, передає ЄП.

Зазначається, що як член коаліції, Оттава продовжуватиме шукати шляхи посилення потенціалу безпілотників в Україні.

"На сьогодні Канада значно активізувала свій внесок у розвиток потенціалу дронів в Україні, передавши Києву понад 100 спеціалізованих камер для безпілотників канадського виробництва від компанії L3 Wescam", – додали в уряді.

Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".