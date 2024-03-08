БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У "Дії" спростили подання декларацій до НАЗК. Що змінилося

У "Дії" запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Тепер подати інформації щодо членів сім’ї стало простіше.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї. Раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи, а тепер – кілька кліків у "Дії", – зазначив він.

Декларант з порталу НАЗК має надіслати члену сімʼї в "Дію" запит. Після підтвердження родичем запиту в "Дії" НАЗК збере інформацію про його активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації.

"Це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК. Електронне декларування – це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним", – підсумував Федоров.

Раніше НАЗК назвало десять найпоширеніших порушень у деклараціях.

декларація (560) НАЗК (518) Дія (660)
Усе щоб спростити життя простим людям, у кавичках.
08.03.2024 12:48 Відповісти

