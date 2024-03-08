Масового відтоку коштів з банків через посилення мобілізації немає, – голова НБУ

У лютому обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках практично відновився після падіння у січні, обумовленого сезонними факторами.

Про це голова правління Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив, що станом на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках у банках орієнтовно 707 млрд грн.

Пишний наголосив, що зниження залишків коштів фізосіб на рахунках у січні не пов'язане із оприлюдненням першої версії законопроєкту про мобілізацію.

"Ми не побачили помітного впливу законопроєкту про мобілізацію. Ба більше, у перші тижні його обговорення в грудні залишки коштів і надалі збільшувалися. Крім того, профільний комітет парламенту чітко сформулював, що не підтримуватиме норму щодо блокування рахунків. Це можливо, як і зараз, виключно в судовому порядку", – зауважив голова Нацбанку.

За його словами, зниження обсягу коштів населення у банках у січні має сезонний характер.

"Із року в рік надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці року і скорочуються на початку. Це логічний тренд, який був і в мирні часи. Бізнес та держава намагаються завершити всі розрахунки, у тому числі і щодо зарплат, до кінця року, а на початку наступного року населення ці кошти витрачає або інвестує... Бачимо чіткий сезонний тренд, який повторюється з року в рік", – пояснив голова Нацбанку.

Пишний додав, що за 2023 рік обсяг гривневих коштів на рахунках населення у банках збільшився на 121 млрд грн, або на 20,5%, і сягнув історичного максимуму – 711 млрд грн.

Як повідомлялося, депозити резидентів в українських банках у січні цього року зменшилися на 2,1% або на 49,2 млрд грн – до 2 трлн 345,9 млрд грн (в еквіваленті). Зниження обсягу депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року.

У тому числі, обсяг депозитів населення впав у січні на 2,5% або на 27,4 млрд грн – до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їх зниження було зафіксовано у травні та січні минулого року, проте тоді воно становило менше 1 млрд грн і менше 4 млрд грн відповідно.

Зокрема, депозити населення у гривні зменшилися на 2,6% або 18,8 млрд грн – до 692,2 млрд грн, а у валюті – на 2,1% або $0,20 млрд, до $9,47 млрд.

Депозити бізнесу у січні зменшилися на 1,7% або 21,8 млрд грн – до 1 трлн 259,5 млрд грн. Переважно за рахунок падіння гривневих депозитів на 3,5% або 32,5 млрд грн, – до 884,85 млрд грн. Проте валютні вклади бізнесу у доларовому вираженні збільшилися на 3,2% або $0,31 млрд – до $9,89 млрд.