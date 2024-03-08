Окупанти примусово "паспортизували" понад 4 мільйони українців

Із 2014 року Росія видала на тимчасово окупованій території України понад 4 мільйони паспортів.

Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович під час міжнародної конференції "Війна і моральний кейс для майбутнього", передає Укрінформ.

"Щонайменше починаючи з 2014 року Росія видала чотири мільйони паспортів на окупованих територіях – я робив дослідження про це і звітував в Офісі генерального прокурора" – пояснив він.

За його словами, більшість із них змушені були отримати ці паспорти, бо не мали б медицини, освіти та соціального забезпечення.

Як повідомлялося, російські окупанти тиснуть на українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, вимагаючи оформити їхні підприємства згідно із законодавством агресора.