Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на 17 мільйонів гривень
Національний банк у лютому застосував заходи впливу до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню нелегальних доходів та вимог валютного законодавства.
Найбільший штраф у розмірі 17,39 млн грн накладено на "Укрпошту", яка має ліцензію на надання фінансових послуг, інформує пресслужба НБУ.
Компанію оштрафували за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Крім того, НБУ оштрафував "Кристалбанк" та "Акордбанк" на 400 тис. грн кожного за неподання регулятору достовірної інформації в повному обсязі щодо дотримання закону про протидію відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та за порушення валютного законодавства відповідно. Через такі ж порушення "Комінбанк" отримав письмове застереження.
Нацбанк також застосував заходи впливу щодо низки фінансових компаній:
- ФК "Тайгер інвест" – штраф у розмірі 2,53 млн грн;
- "Авентус Україна" – штраф у розмірі 1,43 млн грн;
- МФК "Аверс" – штраф у розмірі 1,4 млн грн;
- "Преміум фінанс" – штраф у розмірі 1 млн грн;
- "УФГ" – штраф у розмірі 600 тис. грн.
- СК "Прем'єр гарант профі" – штраф на 595 тис. грн;
- ФК "Партнер" та ФК "Аксіома" – штрафи по 500 тис. грн;
- ФК "Центрофінанс" – штраф на 400 тис. грн;
- "Фінансова установа ГГЛА" – штраф на 300 тис. грн;
- ФК "Магнат" – штраф на 50 тис. грн;
- ФК "Профінеф" – штраф на 17 тис. грн.
