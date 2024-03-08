Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на 17 мільйонів гривень

Національний банк у лютому застосував заходи впливу до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню нелегальних доходів та вимог валютного законодавства.

Найбільший штраф у розмірі 17,39 млн грн накладено на "Укрпошту", яка має ліцензію на надання фінансових послуг, інформує пресслужба НБУ.

Компанію оштрафували за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Крім того, НБУ оштрафував "Кристалбанк" та "Акордбанк" на 400 тис. грн кожного за неподання регулятору достовірної інформації в повному обсязі щодо дотримання закону про протидію відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та за порушення валютного законодавства відповідно. Через такі ж порушення "Комінбанк" отримав письмове застереження.

Нацбанк також застосував заходи впливу щодо низки фінансових компаній: