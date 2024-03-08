Колишня газова компанія Коломойського збільшила добовий видобуток на 20%

Після переходу під державне управління і до зупинки видобутку 1 грудня 2023 року ПрАТ ВК "Укрнафтобуріння" вдалося збільшили добовий видобуток на 20%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що середньодобовий видобуток газу до переходу у державне управління був 1,262 млн кубів на добу. За період з 12 липня по 1 грудня цей показник склав 1,56 млн кубів. Конденсату було 110-115 тонн на добу, державний менеджмент зробив 165 тонн.

"Таких результатів вдалося досягти завдяки добудові та запуску дожимної компресорної станції (ДКС), яка допомагає свердловинам краще працювати. Вдалося добудувати свердловину № 88. У вересні 2023 року з неї отримали приплив газу дебітом 160 тис. кубометрів на добу. Також було відновлено обладнання та комунікації, які постраждали внаслідок бойових дій улітку 2023-го", – пояснили у компанії.

Чому "Укрнафтобуріння" зупинило видобуток газу?

Компанія "Укрнафтобуріння", яку раніше передали в управління "Укрнафті", з 1 грудня 2023 року зупинило видобуток на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі. Підставою для цього стала постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою був анульований виданий компанії у 2019 році спеціальний дозвіл на користування надрами.

В компанії оцінювали втрати від зупинки видобутку у близько 500 млн кубометрів природного газу на рік.

За даними Forbes, після цього Держгеонадра могли б оголосити відкритий аукціон на видобуток на Сахалінському родовищі або передати частину родовища власнику ліцензій на суміжні ділянки – компаніям Миколи Злочевського.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти".

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави.