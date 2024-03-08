БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Інфляція сповільнилася до мінімуму за останніх пів року, – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у лютому 2024 року сповільнилася до 0,3%, порівняно з 0,4% у січні та 0,7% у грудні 2023 року. Це найнижчий показник із серпня 2023 року.

У річному обчисленні, порівняно із лютим 2023 року, інфляція сповільнилася до 4,3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

З початку року інфляція становила 0,7%.

Базова інфляція у лютому залишалася на рівні 0,4% у місячному обчисленні, з початку року вона становила 0,8%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у лютому зросли на 0,4%. Найбільше (на 4,4%) подорожчали овочі. На 2,9-0,4% зросли ціни на яловичину, масло, молоко та молочні продукти, безалкогольні напої, рис, хліб, рибу та продукти з риби, фрукти. Водночас на 3,5-0,8% знизилися ціни на яйця, свинину, цукор, м’ясо птиці, соняшникову олію, продукти переробки зернових, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 3,5%, зокрема, одяг – на 3,5%, взуття – на 3,4%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,2% в основному через здешевлення проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 2,1% і палива та мастил на 0,5%.

Читайте також: Українці стали менше боятися безробіття, інфляції та падіння гривні

Як повідомлялося, у січні 2024 року інфляція сповільнилася у січні до 0,4%, порівняно з 0,7% грудні 2023 року, на 0,5% у листопаді, 0,8% – у жовтні та на 0,5% – у вересні. Порівняно із січнем 2023 року, інфляція сповільнилася до 4,7%.

За підсумками 2023 року інфляція становила 5,1%.

Національний банк прогнозує, що інфляція пришвидшиться у 2024 році до 8,6%, але вже наступного року увійде до цільового діапазону, знизившись до 5,8%, а у 2026 році – до 5%.

Топ коментарі
+1
інфляція сповільнюється коли припиняється споживання, тобто економіці приходить п...ць.
показати весь коментар
09.03.2024 00:38 Відповісти
+1
Є брехня , є абсолютна брехня , а ще є ЗЕстатистика!
показати весь коментар
09.03.2024 11:14 Відповісти
держстат розії?...
це коли сповільнилась, за останні два тижні з початку росту?. ви що там малюєте???
показати весь коментар
08.03.2024 22:00 Відповісти
початку росту в минулому році з кінця літа (на хвилинку)
показати весь коментар
08.03.2024 22:01 Відповісти
інфляція сповільнюється коли припиняється споживання, тобто економіці приходить п...ць.
показати весь коментар
09.03.2024 00:38 Відповісти
Споживання не припиняється ніколи. Відповідно, економічне життя може тільки уповільнитися.
показати весь коментар
09.03.2024 11:53 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 18:16 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 19:00 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2024 22:00 Відповісти
та звісно, якщо виробничі підприємства знищено, споживанням займається дух цього підприємства, правда в уповільненому режимі))))
показати весь коментар
09.03.2024 19:51 Відповісти
Так, якщо вся країна працює на одному підприємстві
показати весь коментар
09.03.2024 21:55 Відповісти
Ви думаєте чому уряд прозвітував, що країна не імпортує природній газ, тисячи виробництв зникло.Fitch Ratings не виключає цього року дефолт.
показати весь коментар
09.03.2024 23:47 Відповісти
Прем*єр каже, що 90% підприємств відновили роботу. За його слова не відповідаю. Може дійсно змогли здійснити релокацію, навіть не у повному обсязі. Типу, як ахметовські виробники вугільних комбайнів. Я був приємно здивований.

Дефолт без допомоги Заходу мав відбутися ще у 2023 р. Але це ж дефолт, а не зупинка усього економічного життя.
показати весь коментар
10.03.2024 14:01 Відповісти
у нас немає уряду, це щось інше) а як буде дефолт зникне навіть те, що залишилося, хіба що окрім с/г виробництва типу "засіяв -зібрав" і то будуть проблеми з кредитуванням та пмм.
показати весь коментар
10.03.2024 16:49 Відповісти
Дефолт, це відмова платити за боргами, а не припинення всього ек. життя.

Згадайте скільки дефолтів було у Аргентини. Ви щось чули про голод в Аргентині ?

А тут війна і повна підтримка Заходу.
показати весь коментар
10.03.2024 19:43 Відповісти
Є брехня , є абсолютна брехня , а ще є ЗЕстатистика!
показати весь коментар
09.03.2024 11:14 Відповісти
Як у Ашан не зайдеш, через неділю, ціни менше не стають + 1,5%.
показати весь коментар
09.03.2024 11:52 Відповісти
"майбахи" подешевшали на 1%
показати весь коментар
09.03.2024 16:24 Відповісти
брехня.
показати весь коментар
09.03.2024 17:05 Відповісти

