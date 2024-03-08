Інфляція сповільнилася до мінімуму за останніх пів року, – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у лютому 2024 року сповільнилася до 0,3%, порівняно з 0,4% у січні та 0,7% у грудні 2023 року. Це найнижчий показник із серпня 2023 року.

У річному обчисленні, порівняно із лютим 2023 року, інфляція сповільнилася до 4,3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

З початку року інфляція становила 0,7%.

Базова інфляція у лютому залишалася на рівні 0,4% у місячному обчисленні, з початку року вона становила 0,8%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у лютому зросли на 0,4%. Найбільше (на 4,4%) подорожчали овочі. На 2,9-0,4% зросли ціни на яловичину, масло, молоко та молочні продукти, безалкогольні напої, рис, хліб, рибу та продукти з риби, фрукти. Водночас на 3,5-0,8% знизилися ціни на яйця, свинину, цукор, м’ясо птиці, соняшникову олію, продукти переробки зернових, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 3,5%, зокрема, одяг – на 3,5%, взуття – на 3,4%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,2% в основному через здешевлення проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 2,1% і палива та мастил на 0,5%.

Як повідомлялося, у січні 2024 року інфляція сповільнилася у січні до 0,4%, порівняно з 0,7% грудні 2023 року, на 0,5% у листопаді, 0,8% – у жовтні та на 0,5% – у вересні. Порівняно із січнем 2023 року, інфляція сповільнилася до 4,7%.

За підсумками 2023 року інфляція становила 5,1%.

Національний банк прогнозує, що інфляція пришвидшиться у 2024 році до 8,6%, але вже наступного року увійде до цільового діапазону, знизившись до 5,8%, а у 2026 році – до 5%.