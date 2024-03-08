Канада посилила контроль за фінансовими операціями з Росією

Віцепрем’єр-міністерка, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних із Росією для суб’єктів, які регулюються законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з Росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику.

Окрім того, директива встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій.

Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять із Росії або призначені для Росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.

Вимоги директиви

Підрозділ фінансової розвідки в Канаді (FINTRAC) видав відповідні інструкції, які пояснюють вимоги директиви. Так, фінансові операції, що походять із Росії або призначені для Росії, можуть включати, але не обмежуватися: