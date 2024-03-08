Росія засекретила дані про видобуток нафти і газу ще на рік

Російський уряд продовжив до 1 квітня 2025 року дію рішення, що передбачає призупинення публікації статистики щодо видобутку нафти, газу та конденсату.

Відповідне розпорядження оприлюднено на офіційному сайті правових актів РФ, передає російський Інтерфакс.

Як повідомлялося, публікацію цих даних було припинено у квітні 2023 року строком до 1 квітня 2024 року.

Відтак Росстат не публікує щомісячну, щоквартальну та річну статистику з видобутку нафти, газу та газового конденсату.

Читайте також: Путін скасував власну заборону вказувати граничну ціну у контрактах не експорт нафти

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

Зокрема, "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Видобуток нафти в Росії в 2022 році склав 535,1 млн. тонн в порівнянні з 524,5 млн тонн роком раніше. Росія заявила, що у березні має намір "добровільно" знизити нафтовиробництво на 500 тисяч барелів на добу, одна поки що це не позначилось на експорті російської нафти.