Російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft

Компанія Microsoft заявила, що російське хакерське угрупування Midnight Blizzard, фінансоване Кремлем, отримало доступ до деяких її сховищ вихідного коду та внутрішніх систем після хакерської атаки в січні.

У Microsoft наголосили, що в лютому хакери збільшили обсяг деяких аспектів атаки вдесятеро порівняно з січнем 2024 року, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

У компанії додали, що Midnight Blizzard прагне використати знайдені нею конфіденційні дані різних типів.

У січні Microsoft виявила російське хакерське угрупування, фінансоване РФ, яке зламало корпоративні мережі компанії й викрало електронні листи та документи з облікових записів співробітників.

У Microsoft заявляють, що за цим стоять хакери Midnight Blizzard, російської державної організації також відомої під назвою Nobelium.

За даними ЗМІ, Midnight Blizzard, також відома як APT29, Nobelium або Cozy Bear, пов'язана з російським шпигунським відомством СВР. Група найбільш відома своїми втручаннями в роботу Національного комітету Демократичної партії США під час виборів 2016 року.