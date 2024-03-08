Естонія почне проєктувати укриття в кожному житловому будинку

Міністерство внутрішніх справ Естонії готує проєкт змін до законодавства, яким хочуть запровадити вимогу проєктувати укриття в кожному великому житловому будинку.

Як пише ERR, проєктом пропонують, щоб повноцінне укриття було обов'язковим елементом для всіх нових житлових комплексів та будівель іншого призначення загальною площею від 1200 квадратних метрів, передає Європейська правда.

Прогнозують, що вартість облаштування укриття здорожчить будівельні проєкти орієнтовно на 2%.

"Якщо подивитися на безпекову ситуацію в нашому регіоні, важливо почати діяти вже зараз, щоб наші люди були захищені у разі військової загрози. Укриття рятують людські життя у ситуаціях, коли противник атакує цивільних замість військових об'єктів – так, як росіяни вже два роки чинять в Україні", – зауважив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

Проєкт МВС Естонії передбачає, що площа укриття в будинку чи будівлі громадського призначення має складати щонайменш 2% його загальної площі, а для великих промислових приміщень – 1% площі.

Міністерство посилається на досвід Фінляндії, де проєктування укриттів у будівлях практикують вже багато десятиліть. Там це додає до вартості будівництва 1-2%.

Окрім того, міністерство хоче ініціювати створення укриттів у вже існуючих будинках там, де це можливо.

Після початку повномасштабної війни в Україні в Естонії з'ясували, що на цей час на території країни є понад 200 укриттів, де може розміститися близько 160 тис. людей. Всього в Естонії проживає близько 1,3 млн людей.