Україна за лютий збільшила експорт електроенергії в 12 разів

Україна в лютому 2024 року порівняно з січнем наростила обсяги експорту у 12 разів, проте зменшила на третину обсяги імпорту.

Про це йдеться в повідомленні DiXi Group з посиланням на портал Energy map.

"Україна відновила експорт електроенергії та збільшила його в 12 разів. Ба більше: після 11 лютого майже в усі дні він перевищував імпорт. А проте в підсумку все ж поступився йому на 21 МВт-год", – сказано в повідомленні.

Загалом Україна експортувала 63,1 тис. ГВт-год:

32% (20 тис. МВт-год) надійшли до Молдови;

30% (19,1 тис. МВт-год) – до Румунії;

20% (12,6 тис. МВт-год) – до Польщі;

14% (9 тис. МВт-год) – до Словаччини;

4% (2,4 тис. МВт-год) – до Угорщини.

"Постачання електроенергії до останньої країни відновили після дворічної перерви. Також варто зауважити, що торік у лютому експорту не було", – додали в компанії.

Імпортували на третину менше, ніж у січні, 84,1 тис. МВт-год:

40% (33,6 тис. МВт-год) надійшли зі Словаччини;

34% (28,7 тис. МВт-год) – із Румунії;

16% (13,6 тис. МВт-год) – із Польщі;

7% (6,2 тис. МВт-год) – із Молдови;

3% (2,1 тис. МВт-год) – із Угорщини.

Імпортні обсяги в аналогічний період 2023 року були на 41% більшими: тоді Україна придбала 141,8 тис. МВт-год.

"Минулого місяця Україна п'ять разів отримувала аварійну допомогу: 2, 4, а також із 27 по 29 лютого. Щоразу її надавала Польща, яка терміново викупила 5,9 тис. МВт-год надлишків української електроенергії. Ми теж допомагали польським колегам: 7 лютого прийняли надлишкові 1,2 тис. МВт-год", – нагадали в компанії