Естонія анонсувала підписання безпекової угоди з Україною та військову допомогу

Естонія планує підписати безпекову угоду з Україною та схвалити наступного тижня черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на спільній пресконференції з главами МЗС України, Латвії, Литви та Франції у Вільнюсі, передає Укрінформ.

Цахкна зазначив, що ЄС обіцяв Україні 5 млрд євро військової допомоги, але вона наразі застрягла, а також 1 млн снарядів, але поставив лише половину.

"Наразі час виконати ці обіцянки. Естонія планує підписати двосторонню угоду з Україною щодо довгострокової підтримки (у безпековій сфері)", – сказав Цахкна.

Він також нагадав, що військова допомога Естонії Україні сягнула 1,4% ВВП.

"Ми будемо продовжувати підтримку України. Наступного тижня наш уряд схвалить черговий пакет військової допомоги для України", – зазначив глава МЗС Естонії.

Цахкна також наголосив, що після підписання безпекової угоди Естонія протягом чотирьох років віддаватиме на військову допомогу Україні 0,25% ВВП.

"Якщо всі робитимуть так само, це означатиме 120 млрд військової підтримки України на рік. Україні цього вистачить, аби витіснити Росію", – додав міністр.

Наприкінці лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Естонія виділятиме на військову підтримку України по 0,25% валового внутрішнього продукту країни впродовж чотирьох років.