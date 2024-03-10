Частка жінок в українському ІТ досягла 24%, – дослідження

На сьогодні жінки становлять близько чверті фахівців в українському ІТ – так, у грудні 2023 року їх частка становила 24%.

Про це йдеться в дослідженні DOU.

Як зазначається, частка жінок в ІТ постійно зростає. У кінці 2011 року їх було лише 7%, а з 2012 по 2018 роки ця частка зростала на кілька відсоткових пунктів на рік.

У ковідні 2020-2021 роки жінок стало менше, проте зараз зростання відновилося.

За час повномасштабного вторгнення частка жінок в українському ІТ зросла від 20% у грудні 2021 року до 24% в грудні 2023 року.

Жінок серед технічних фахівців теж стає більше. У кінці 2023 року вони становили 19% спеціалістів технічних напрямів – це найвищий показник з 2011 року.

Ким працюють жінки в українському IT

Найчастіше жінки в українському ІТ працюють як QA-інженерки (28% всіх жінок) і розробниці (19%).

Загалом 66% із них працюють за технічними напрямами, 34% – за нетехнічними. Це співвідношення стабільне та практично не змінилося з 2016 року (до того частка нетехнічних фахівчинь була нижчою).

Серед досвідчених фахівців жінок менше, ніж в ІТ загалом – лише 12% технічних фахівців з досвідом роботи п'ять і більше років і лише 7% серед тих, хто працює за своєю спеціалізацією понад 10 років.

Така різниця пояснюється тим, що жінки входили в ІТ-сферу пізніше за чоловіків (у 2011 році жінок було лише 7%, зараз – 24%).

Досвідчені ІТ-фахівчині найчастіше працюють QA (25% усіх жінок з досвідом від п'яти років), розробницями та HR/рекрутерками/спеціалістками з навчання та розвитку (по 18%).

Більшість досвідчених технічних спеціалістів в українському IT – це чоловіки. Утім, за останні два роки кількість досвідчених фахівчинь технічних напрямів зросла (у 2021 році жінки становили лише 10% фахівців з досвідом від п'яти років, нині – 12%).