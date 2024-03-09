Республіканці США розробляють власний законопроєкт про допомогу Україні, – ЗМІ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон та представники низки комітетів розробляють власний законопроєкт про допомогу Україні.

Про це повідомляє американський мовник NBC News із посиланням на три джерела, передає Радіо Свобода.

Автори законопроєкту сподіваються, що пропозиція зможе пройти в Конгресі, "не відштовхуючи консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування" України. Співрозмовники NBC заявили, що план перебуває на попередній стадії і поки далекий від повної реалізації.

Пропонується розглядати частину невоєнної допомоги як кредит. Російські активи, конфісковані внаслідок застосування санкцій, можуть бути використані як застава при наданні кредитів Україні. План також може містити "щедру систему погашення" заборгованості.

Як пише NBC, ця пропозиція спрямована на те, щоб послабити стурбованість консерваторів у Палаті представників США, які критикували виділення багатомільярдної допомоги Україні й не готові підтримувати подальше виділення допомоги без довгострокового плану перемоги України.

Голова комітету Палати представників США із закордонних справ Майкл Маккол заявив, що ця пропозиція покладе на Росію хоча б часткову відповідальність за оплату відновлення України.

Законопроєкт про надання коштів Україні обговорюється в Конгресі США з жовтня 2023 року. Наразі остаточного рішення щодо надання Україні $60 млрд допомоги не ухвалили.

Раніше Сенат схвалив фінансування заходів національної безпеки, яке передбачало кошти для України, Ізраїлю та індо-тихоокеанських союзників, але Джонсон дав зрозуміти, що законопроєкт не буде проголосований у Палаті представників, оскільки в ньому бракує положень щодо захисту від мігрантів з Мексики.