Скільки заробляють ректори найпопулярніших українських вишів. ІНФОГРАФІКА

Найвища зарплата серед ректорів топ-20 українських вишів – у керівника Київського університету імені Драгоманова (15 місце у рейтингу) Віктора Андрущенка. За 2022 рік він заробив 2 млн 051,9 тис. грн.

Про це пише "Слово і діло" із посиланням на декларації ректорів.

Трохи меншу зарплату отримував ректор Київського політехнічного інституту, що посідає друге місце за популярністю серед абітурієнтів. Михайло Згуровський задекларував за 2022 рік 1 млн 826,2 тис. грн зарплати.

Ректор Львівського національного університету імені Франка (3 місце) Володимир Мельник задекларував 1 млн 252,4 тис. грн зарплати. Майже стільки ж заробив Анатолій Мазаракі, який очолює Державний торговельно-економічний університет у Києві (6 місце) – 1 млн 221 тис. грн.

Ректор найпопулярнішого українського університету (саме сюди абітурієнти подали найбільше заяв під час вступної кампанії) – "Львівської політехніки" – Юрій Бобало задекларував 1 млн 99,6 тис. грн. зарплати.

Ректор київського університету імені Шевченка (4 місце) Володимир Бугров заробив у 2022 році 1 млн 50,7 тис. грн.

Зарплата ректора Національного університету біоресурсів та природокористування України (11 місце) Станіслава Ніколаєнка становила, згідно з його декларацією, 973,7 тис. грн.

Від 719 до 765 тисяч за рік заробили ректор Харківського політехнічного інституту (17 місце) Євген Соколов, ректорка Луцького національного технічного університету (19 місце) Ірина Вахович, ректор Ужгородського національного університету (10 місце) Володимир Смоланка та ректор Національного університету Прикарпаття імені Стефаника (9 місце) Ігор Цепенда.

Ректор університету імені Федьковича у Чернівцях (8 місце) Роман Петришин задекларував 634,8 тис. грн зарплати, а ректор київського університету імені Грінченка (12 місце) Олександр Турунцев – 672,9 тис. грн.

Зарплати від 400 до 600 тисяч задекларували: ректор Києво-Могилянської академії (18 місце) Сергій Квіт, ректор Дніпровської політехніки (16 місце) Олександр Азюковський, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки (20 місце) Анатолій Цьось, ректорка Харківського національного університету імені Каразіна (14 місце) Тетяна Кагановська, ректор Дніпровського національного університету імені Гончара (13 місце) Сергій Оковитий та ректор Київського національного економічного університету імені Гетьмана (7 місце) Дмитро Лук'яненко.