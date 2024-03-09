Міста у Німеччині закликали спрямувати мільярдні інвестиції на бомбосховища

Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу до мільярдних інвестицій з метою захистити мирне населення Німеччини від можливої війни.

Про це повідомив голова об'єднання Андре Берґгеґґер, передає DW.

"Безпеку більше не можна вважати чимось очевидним. Тепер ідеться не тільки про те, щоб зробити Бундесвер обороноздатним. Загалом ідеться про захист населення від небезпек, пов'язаних із війнами", – зазначив він.

За його словами, для цього знадобиться щонайменше один мільярд євро в кожні наступні десять років, причому не йдеться про гроші зі спецфонду на переоснащення збройних сил. Але ці кошти не вирішать проблему цілком, вважає він.

Зокрема, глава Німецького союзу міст і громад закликав збільшити кількість бомбосховищ у країні. Із двох тисяч цивільних сховищ часів "холодної війни" залишилося тільки 600, які можуть вмістити близько 500 тисяч осіб.

"Існує гостра необхідність повернути в експлуатацію виведені з неї сховища", - наголосив Берґгеґґер.

Крім того, на його переконання, необхідно побудувати нові, сучасні укриття і встановити додаткові сирени повітряної тривоги.м