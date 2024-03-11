Україна стала найбільшим імпортером зброї у Європі

Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі. Водночас експорт озброєнь з Росії за останні роки скоротився майже вдвічі, і в рейтингу постачальників зброї її обійшла Франція.

Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), передає Укрінформ із посиланням на DW.

У своїй щорічній доповіді SIPRI порівняв експорт зброї протягом 2019-2023 років з періодом 2014-2018 рр. та виявив низку кардинальних змін.

Першу позицію в експорті озброєнь упевнено утримують США. За останні п'ять років Штати наростили його на 17%, що привело до збільшення з 34% до 42% їхньої частки у загальному обсязі світового експорту озброєнь. У 2019-2023 роках США постачали основні озброєння до 107 держав світу, що більше, ніж за всі попередні періоди.

Саме на США припадає близько 55% озброєнь, імпортованих європейськими державами у 2019-2023 роках, що на 20% більше, ніж за 2014-2018 роках.

На друге місце серед експортерів, потіснивши Росію, вийшла Франція. Її експорт озброєнь збільшився на 47%, а частка у загальносвітових постачаннях зросла до 11% (у 2014-2018 роках – 7,2%). Зростання відбулося, в основному за рахунок постачання бойових літаків до Індії, Катару та Єгипту.

"Росія у рейтингу світових постачальників озброєнь перемістилася на третій рядок. За 2019-2023 роки експорт озброєнь із РФ скоротився майже вдвічі – на 53%. У загальносвітових поставках частка Росії скоротилася на 10% і зрівнялася із французькою", – йдеться в повідомленні.

Протягом останніх п'яти років падіння російського військового експорту було стрімким. Якщо у 2019 році РФ постачала зброю до 31 держави, то у 2023-му – лише до 12. При цьому трохи менше двох третин російського експорту озброєнь припало на три держави: Індію (34%), Китай (21%) та Єгипет (7,5%).

"Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї у 2019-2023 роках та четвертим за величиною у світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставили Україні основні озброєння як військову допомогу", – вказують у SIPRI.

Частка України країни у глобальному імпорті зброї становила 4,9% у порівнянні з 0,1% у 2014-2018 рр. При цьому загальне зростання військового імпорту стосовно цього періоду сягнуло рекордних 6633%.

Основними постачальниками озброєнь Києву, за даними SIPRI, стали США (39:), Німеччина та Польща (відповідно 14% та 13%).